Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Китайската Xpeng направи още една сериозна крачка отвъд автомобилния бизнес, като показа първия хуманоиден робот Iron, сглобен в новия ѝ специализиран завод. Съоръжението е предназначено именно за производство на човекоподобни роботи и трябва да започне серийна работа до края на 2026 г.

Още по темата

Вижте как изглежда Xpeng Iron >> >> >>

Засега става дума за завършен производствен комплекс и демонстрационен образец, а не за вече стартирало масово производство, но компанията ясно показва, че иска да превърне роботиката във втори голям технологичен стълб редом с електромобилите.

По време на церемонията първият Iron, сглобен на новата линия, премина през производственото пространство пред гостите, а главният изпълнителен директор на Xpeng Хе Сяопен лично го посрещна, постави му паметен медальон и се включи във фотосесия с робота.

Компанията съобщава, че над 80% от операциите в завода са автоматизирани, макар засега да не разкрива нито точния годишен капацитет, нито очакваната цена на Iron. Първите произведени бройки ще бъдат използвани вътре в Xpeng и в собствените ѝ шоуруми, а продажбите за външни клиенти, включително извън Китай, се планират за 2027 година.

Iron беше представен за първи път през ноември 2025 г. и е сред най-амбициозните роботизирани платформи на Xpeng. "Мозъкът" на машината използва три собствени процесора Turing AI, които позволяват част от задачите с изкуствен интелект да бъдат обработвани локално, без постоянна връзка с отдалечени сървъри.

Роботът разполага със 76 степени на свобода в цялото тяло, а всяка от ръцете има по 21 степени на свобода. Това трябва да му даде значително по-прецизни движения и по-добра способност да работи в среда, създадена за хора.

Xpeng обръща специално внимание и на външната конструкция на робота. Iron използва гъвкава мрежеста обвивка, която трябва едновременно да подобри безопасността при физически контакт и да направи движенията и външния вид по-естествени. Компанията вижда потенциал за използването на подобни роботи не само в индустрията и търговските обекти, но в по-дългосрочен план и в домакинствата. Според представителите ѝ преминаването към сценарий, в който хуманоидните роботи ще бъдат част от ежедневието на хората, може да отнеме между 10 и 50 години.

Интересното е, че Xpeng очаква роботиката да се окаже дори по-рентабилен бизнес от електромобилите, поне ако се разглежда печалбата от една продадена единица. Компанията е разработила производствените линии за Iron практически от нулата и посочва скоростта и мащаба на сглобяването като основни приоритети за следващия етап. Ако серийното производство наистина започне до края на годината, Xpeng ще се нареди сред китайските компании, които най-агресивно се опитват да превърнат хуманоидните роботи от технологични демонстрации в реален масов продукт.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Бебето във Варна било мъртво дни преди сигнала. Обвинената: Баба му е мой партньор в живота, невинна съм Днес
Бебето във Варна било мъртво дни преди сигнала. Обвинената: Баба му е мой партньор в живота, невинна...
26593
Йоргос Мазонакис починал след плазмафереза в частна клиника, властите започнаха разследване Лайф
Йоргос Мазонакис починал след плазмафереза в частна клиника, властите започнаха разследване
16004
Грозни сцени: Уцелиха по главата със стъклена бутилка пресаташето на ЦСКА (видео) Корнер
Грозни сцени: Уцелиха по главата със стъклена бутилка пресаташето на ЦСКА (видео)
15501
Парламентът въведе правото на отказ без неустойки от договори, сключени онлайн Бизнес
Парламентът въведе правото на отказ без неустойки от договори, сключени онлайн
17023
Елеонора Иванова-Нори: За правото да грешиш на сцената и една "изненада" на концерт на Radiohead Impressio
Елеонора Иванова-Нори: За правото да грешиш на сцената и една "изненада" на концерт на Radiohead
1520
Кои са 7-те европейски града, където 25 минути са напълно достатъчни, за да ги опознаете Trip
Кои са 7-те европейски града, където 25 минути са напълно достатъчни, за да ги опознаете
1404
Спагети за 20 минути: Скариди, чесново масло, лимон и пармезан Вкусотии
Спагети за 20 минути: Скариди, чесново масло, лимон и пармезан
2288
Астролог посочи зодиите с най-устойчива психика Zodiac
Астролог посочи зодиите с най-устойчива психика
1295
Какво е "Кърнза" : Фермери в САЩ залагат на екзотични зърнени култури заради жегата и сушата Времето
Какво е "Кърнза" : Фермери в САЩ залагат на екзотични зърнени култури заради жегата и сушата
1059