Компанията планира да започне серийното производство до края на 2026 г., а продажбите за външни клиенти са насрочени за 2027 г.

2470 Снимка: Xpeng

Китайската Xpeng направи още една сериозна крачка отвъд автомобилния бизнес, като показа първия хуманоиден робот Iron, сглобен в новия ѝ специализиран завод. Съоръжението е предназначено именно за производство на човекоподобни роботи и трябва да започне серийна работа до края на 2026 г.

Вижте как изглежда Xpeng Iron >> >> >>

Засега става дума за завършен производствен комплекс и демонстрационен образец, а не за вече стартирало масово производство, но компанията ясно показва, че иска да превърне роботиката във втори голям технологичен стълб редом с електромобилите.

По време на церемонията първият Iron, сглобен на новата линия, премина през производственото пространство пред гостите, а главният изпълнителен директор на Xpeng Хе Сяопен лично го посрещна, постави му паметен медальон и се включи във фотосесия с робота.

Компанията съобщава, че над 80% от операциите в завода са автоматизирани, макар засега да не разкрива нито точния годишен капацитет, нито очакваната цена на Iron. Първите произведени бройки ще бъдат използвани вътре в Xpeng и в собствените ѝ шоуруми, а продажбите за външни клиенти, включително извън Китай, се планират за 2027 година.

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Iron беше представен за първи път през ноември 2025 г. и е сред най-амбициозните роботизирани платформи на Xpeng. "Мозъкът" на машината използва три собствени процесора Turing AI, които позволяват част от задачите с изкуствен интелект да бъдат обработвани локално, без постоянна връзка с отдалечени сървъри.

Роботът разполага със 76 степени на свобода в цялото тяло, а всяка от ръцете има по 21 степени на свобода. Това трябва да му даде значително по-прецизни движения и по-добра способност да работи в среда, създадена за хора.

Xpeng обръща специално внимание и на външната конструкция на робота. Iron използва гъвкава мрежеста обвивка, която трябва едновременно да подобри безопасността при физически контакт и да направи движенията и външния вид по-естествени. Компанията вижда потенциал за използването на подобни роботи не само в индустрията и търговските обекти, но в по-дългосрочен план и в домакинствата. Според представителите ѝ преминаването към сценарий, в който хуманоидните роботи ще бъдат част от ежедневието на хората, може да отнеме между 10 и 50 години.

Интересното е, че Xpeng очаква роботиката да се окаже дори по-рентабилен бизнес от електромобилите, поне ако се разглежда печалбата от една продадена единица. Компанията е разработила производствените линии за Iron практически от нулата и посочва скоростта и мащаба на сглобяването като основни приоритети за следващия етап. Ако серийното производство наистина започне до края на годината, Xpeng ще се нареди сред китайските компании, които най-агресивно се опитват да превърнат хуманоидните роботи от технологични демонстрации в реален масов продукт.

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