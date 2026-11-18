Компютърна симулация на учени от САЩ показва, че най-голямата опасност не идва от самата експлозия, а от изкуствения радиационен пояс, който тя ще създаде около Земята

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Ядрен взрив в ниска околоземна орбита може да извади от строя почти всички спътници около Земята само за седмица. До този извод стигат физици от Университета на Уисконсин-Медисън и Принстънския университет, които са симулирали последствията от детонация на ядрена бомба с мощност един мегатон на височина от 500 километра над Южния Атлантик.

Според изчисленията една подобна експлозия би повредила или унищожила около 98% от спътниците в орбита в рамките на седем дни. Последствията обаче няма да се ограничат до непосредствените щети. Радиоактивните частици ще създадат изкуствен радиационен пояс около Земята, който може да продължи да унищожава космически апарати дълго след самия взрив.

В момента около Земята в ниска орбита се намират приблизително 17 776 спътника. Те осигуряват важни граждански и военни услуги, включително комуникации, навигация и наблюдение на планетата. От тях 11 хиляди, или над половината, са сателити Starlink на SpaceX. Военното приложение на услугата я прави почти сигурна цел в глобален конфликт между ядрени сили.

Изследването все още не е преминало научна рецензия. То е публикувано като предварителна научна статия в платформата arXiv.

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"Резултатът няма да бъде незабавен срив на съвременното общество, а продължително влошаване на множество услуги, които днес приемаме за даденост", коментира пред New Scientist Шантал Капелети, космически инженер от Университета на Нотингам, която не е участвала в изследването.

Според нея възстановяването вероятно ще отнеме години. През това време ще трябва да се изгради отново значителна част от орбиталната инфраструктура, като същевременно се преодоляват опасностите от радиация и космически отломки.

Сценарият не е изцяло хипотетичен. През 1962 г. САЩ провеждат ядрен опит под името Starfish Prime. При него бойна глава с мощност 1,4 мегатона е взривена на височина около 400 километра над Тихия океан.

Експериментът показва, че ядрената експлозия в космоса може да създаде изкуствен радиационен пояс. Той се задържа в магнитното поле на Земята и продължава да излага космическите апарати на опасни нива на радиация. Данните от опита са разсекретени през 2006 г. Оттогава учените изучават физическите характеристики на взрива и последствията от него.

По онова време в орбита има значително по-малко спътници. Година след опита САЩ и Съветският съюз подписват Договора за частична забрана на ядрените опити. Той забранява ядрените взривове в атмосферата, космоса и под водата, но допуска подземни изпитания.

Новото изследване показва, че най-големите щети няма да бъдат причинени от рентгеновото излъчване при първоначалната експлозия. Основният проблем са електроните, освободени при ядреното делене. Те могат да попаднат в магнитното поле на Земята и да останат задържани там. Така се образува изкуствен радиационен пояс, който непрекъснато излага преминаващите през него спътници на високи нива на радиация.

Учените са проверили и сценарий, при който радиационната устойчивост на космическите апарати е утроена. Дори при използването на значително по-устойчиви материали около 97% от спътниците биха били извадени от строя в рамките на две седмици.

Допълнителен проблем е загубата на възможност за маневриране на повредените апарати. Това увеличава риска от сблъсъци и образуване на нови космически отломки. Моделът прогнозира около 20 сблъсъка през първите две години след ядрения взрив. Приблизително 19 от тях ще се случат още през първата година. За сравнение, без подобна експлозия се очаква само един сблъсък за същия период.

Изстрелването на нови спътници няма да реши проблема. Те също ще трябва да преминат през изкуствения радиационен пояс и ще бъдат изложени на същата опасност. Темата придобива допълнителна актуалност на фона на международното напрежение около ядрените оръжия в космоса.

През 2024 г. Русия наложи вето върху резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която трябваше да потвърди забраната за разполагане на ядрени оръжия в орбита около Земята. Това породи опасения, че подобно оръжие може да бъде използвано срещу космическата инфраструктура.

Според авторите на изследването съвременният свят е много по-зависим от спътниците, отколкото през 60-те години на миналия век. Унищожаването им би предизвикало сериозни проблеми за гражданските и военните комуникации.

Учените посочват и друга възможна последица. Ако повредените спътници започнат да навлизат обратно в атмосферата, това може да повиши концентрацията на определени метални елементи до нива значително над естествения фон.

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