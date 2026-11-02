Мобилното приложение на руското Министерство на извънредните ситуации също е станало обект на голяма кибератака

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Официално приложение, използвано от украинците за получаване на информация за заплахи от руски въздушни удари, е било хакнато, заяви говорителят на украинските военновъздушни сили (ВВС), цитиран от Франс прес и Ройтерс.

ВВС първоначално бяха заявили, че официалното приложение "Въздушна тревога" "вероятно е станало жертва на враждебна намеса".По-късно говорителят им Юри Игнат потвърди тази информация, добавя БТА.

Това съобщение идва само няколко минути след края на хуманитарното примирие между Киев и Москва около окупирания от руските сили град Олешки, разположен в южната част на Украйна.

"В момента разпространяваната (чрез това приложение) информация относно нивата на заплаха не съответства на реалността", заяви Украинският център за борба с дезинформацията.

Приложение се използва в цялата страна за получаване на предупреждения в реално време за заплаха от руски въздушни удари, по региони, окръзи или населени места. Украинците понякога разполагат само с няколко минути, за да реагират, например в случай на атака с балистична ракета.

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Центърът за стратегически комуникации, който обединява правителствени органи и организации на гражданското общество, обвини Русия за кибератаката.

Приложението за кратко време показваше, че Киевска област и други райони са обект на предупреждение за ядрена опасност. Но аномалията по-късно изчезна.

"Няма радиационна заплаха! Запазете спокойствие и следете актуалната информация в нашия канал!", призоваха украинските ВВС в Телеграм.

От своя страна, агенция ТАСС съобщи, че мобилното приложение на руското Министерство на извънредните ситуации е станало обект на голяма кибератака. Според министерството на потребителите е била изпратена фалшива информация за предполагаема заплаха за населението.

По-късно беше съобщено, че приложението се е върнало към работа в нормален режим.

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