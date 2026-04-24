Ядрено бъдеще: Бил Гейтс стартира нов реактор в САЩ след десетилетия пауза
Проектът Natrium на TerraPower обещава по-гъвкава и ефективна атомна енергия в ерата на ВЕИ
Съединените щати правят сериозна крачка към нова енергийна ера, след като TerraPower обяви началото на строителството на първия търговски ядрен реактор от ново поколение. Проектът Kemmerer Unit 1 в щата Уайоминг ще използва иновативната технология Natrium и вече се разглежда като ключов момент за бъдещето на ядрената енергетика не само в САЩ, но и глобално.
Зад проекта стои и името на Бил Гейтс, който от години подкрепя развитието на алтернативни енергийни решения. Още от 2006 г. той е председател на борда на TerraPower, а негови инвестиционни фондове активно финансират ядрените инициативи на компанията. Интересното е, че този напредък идва в момент, когато Европа в последните години по-скоро се отдръпваше от ядрената енергия.
Процесът по одобрение на реактора също се оказва показателен за променящата се политика в САЩ. Комисия за ядрено регулиране на САЩ е съкратила времето за разглеждане на проекта до 18 месеца, което е значително по-бързо от стандартните процедури. Това се случва на фона на усилията за ускоряване на подобни проекти и засилен интерес към стабилни енергийни източници.
Самият реактор Natrium използва разтопени натриеви соли, които играят няколко ключови роли - служат като охладител, съхраняват топлина и участват в управлението на горивото. Благодарение на тази технология системата може да бъде по-гъвкава и да увеличава мощността си при нужда - от стандартните 345 МВт до около 500 МВт в пикови моменти. Това го прави особено подходящ за работа в комбинация с възобновяеми енергийни източници.
Проектът има и стратегическо значение за бъдещето. Освен този реактор, плановете включват изграждането на още мощности, които могат да бъдат въведени в експлоатация до 2035 г. Въпреки това остава един сериозен въпрос - доставките на специализирано ядрено гориво, което към момента идва основно от Русия. Това поставя допълнителни предизвикателства пред енергийната независимост на проекта.