1177 Снимка: TerraPower

Съединените щати правят сериозна крачка към нова енергийна ера, след като TerraPower обяви началото на строителството на първия търговски ядрен реактор от ново поколение. Проектът Kemmerer Unit 1 в щата Уайоминг ще използва иновативната технология Natrium и вече се разглежда като ключов момент за бъдещето на ядрената енергетика не само в САЩ, но и глобално.

Зад проекта стои и името на Бил Гейтс, който от години подкрепя развитието на алтернативни енергийни решения. Още от 2006 г. той е председател на борда на TerraPower, а негови инвестиционни фондове активно финансират ядрените инициативи на компанията. Интересното е, че този напредък идва в момент, когато Европа в последните години по-скоро се отдръпваше от ядрената енергия.

Процесът по одобрение на реактора също се оказва показателен за променящата се политика в САЩ. Комисия за ядрено регулиране на САЩ е съкратила времето за разглеждане на проекта до 18 месеца, което е значително по-бързо от стандартните процедури. Това се случва на фона на усилията за ускоряване на подобни проекти и засилен интерес към стабилни енергийни източници.

Самият реактор Natrium използва разтопени натриеви соли, които играят няколко ключови роли - служат като охладител, съхраняват топлина и участват в управлението на горивото. Благодарение на тази технология системата може да бъде по-гъвкава и да увеличава мощността си при нужда - от стандартните 345 МВт до около 500 МВт в пикови моменти. Това го прави особено подходящ за работа в комбинация с възобновяеми енергийни източници.

Проектът има и стратегическо значение за бъдещето. Освен този реактор, плановете включват изграждането на още мощности, които могат да бъдат въведени в експлоатация до 2035 г. Въпреки това остава един сериозен въпрос - доставките на специализирано ядрено гориво, което към момента идва основно от Русия. Това поставя допълнителни предизвикателства пред енергийната независимост на проекта.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.