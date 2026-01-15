15 Снимка: iStock by Getty Images

Януари има особена репутация. Месецът след празниците, когато ентусиазмът е налице, но бюджетът изисква повече внимание. Планираш, смяташ, отлагаш. И точно тогава забелязваш, че телефонът ти вече не успява да отговори на темпото - батерията пада бързо, паметта е постоянно пълна, а онлайн срещите или лекциите започват да прекъсват в най-неподходящия момент.

В много случаи новият смартфон не е въпрос на прищявка, а на практичност. Той е инструмент за работа, учене и организация - устройство, което събира в себе си офис, библиотека и връзка със света. Предизвикателството е да направиш този избор разумно и без да натоварваш излишно бюджета си.

През януари A1 предлага възможност за покупка на смартфони на лизинг с 0% лихва за 24 месеца с план Unlimited. В селекцията влизат различни модели - от по-компактни и леки устройства до сгъваеми телефони и такива с акцент върху камерата, подходящи за различни нужди и начин на живот.

Лекота в ежедневието и работа в движение

iPhone Air е насочен към хората, които търсят удобство и лекота. Това е най-тънкият iPhone досега - нещо, което се усеща при продължителна употреба. Подходящ е за работа в движение - бърза обработка на документи, имейли между срещи, снимки и съдържание за социални мрежи, без излишно забавяне, благодарение на Apple Intelligence.

Повече пространство за multitasking

Samsung Galaxy Z Fold7 предлага различен подход. Сгъваемият му дизайн осигурява голям екран, който улеснява работата с няколко приложения едновременно. Това е практично решение за презентации, водене на бележки, онлайн срещи или четене на по-обемно съдържание, като съчетава компактност със сериозна функционалност и Galaxy AI.

Фокус върху фотографията и издръжливостта

Xiaomi Redmi Note 14 5G е ориентиран към хората, които често снимат. 108 MP камера с AI помага за ясни и добре балансирани кадри при различни условия, включително при по-слаба светлина. Моделът се отличава и с добра батерия, която издържа целия ден, без постоянно търсене на зарядно.

Тези устройства са част от по-широка селекция смартфони, налични в януарската кампания на A1, като общото между тях е възможността за разсрочено плащане без оскъпяване.

Януари рядко е месец за импулсивни решения. По-скоро е време за практични избори, които улесняват ежедневието. Един добре подбран смартфон може да бъде именно такъв - полезен инструмент, който помага да държиш задачите и разходите си под контрол.