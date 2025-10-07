Японското правителство подготвя най-мащабното затягане на експортния контрол от десетилетия насам. Според публикация на Nikkei Asian Review, още този четвъртък ще влязат в сила нови правила, които значително ще разширят списъка с продукти с двойно предназначение - включително микрочипове, дронове, навигационно оборудване и машини за тестване на електроника. Решението идва в контекста на засилващия се натиск от страна на САЩ за ограничаване на достъпа на Китай до стратегически технологии.

Досега Япония изискваше одобрение за износ само към десет държави, сред които Северна Корея, Афганистан и Ирак. Новият режим обаче ще важи за почти всички страни, с изключение на 27 държави от "група А", сред които САЩ, Южна Корея и повечето европейски страни. Това на практика ще увеличи контролираната търговия 19 пъти - до 30,6 милиарда долара годишно, или близо 4% от целия японски износ.

Най-силно засегната ще бъде индустрията за полупроводници. Япония е сред основните доставчици на оборудване за производство на чипове в Китай и Югоизточна Азия. Сега компаниите ще трябва да доказват, че техните продукти няма да се използват за военни цели, а при съмнения Министерството на търговията ще изисква специален лиценз.

Законът предвижда строги санкции: до седем години затвор за тежки нарушения и глоби за по-леките случаи. Новите мерки могат да засегнат не само китайския пазар, но и реекспорта на японски технологии през съюзнически държави. Според анализаторите, това може да доведе до временни загуби за японските производители, но и да укрепи позициите на страната в глобалната верига за сигурност и технологичен контрол.

