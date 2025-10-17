Японските власти официално призоваха OpenAI да промени начина, по който услугата ѝ за видео с изкуствен интелект — Sora 2 — използва защитено съдържание. Според министъра на цифровите технологии Масааки Тайра, целта е да се гарантира, че герои и образи от манга и аниме няма да бъдат възпроизвеждани без разрешение. Решението идва след редица оплаквания от издатели и студиа, чиито персонажи вече са се появили в генерирани от потребители клипове.

Правителството поиска OpenAI да въведе ясен механизъм, чрез който авторите и компаниите да могат не само да ограничават използването на своите образи, но и да получават материално обезщетение за тяхното възпроизвеждане. Японският министър по интелектуална собственост Минору Киути подчерта, че "аниме и манга са незаменими съкровища на нашата култура", и че страната трябва да реагира навреме на новите предизвикателства, които изкуственият интелект създава за творческите индустрии.

Sora 2 предизвика сериозен обществен отзвук още в първите дни след старта си — над 1 милион изтегляния в App Store само за пет дни. Но заедно с интереса дойдоха и критиките - включително от роднини на починали личности, чиито образи били възпроизвеждани във видеа без разрешение. В Япония особено силна реакция предизвикаха клипове с персонажи от Pokemon, One Piece и Dragon Ball Z, създадени чрез Sora 2.

В отговор Сам Алтман обяви, че компанията ще даде на правоносителите по-прецизен контрол, напомнящ "декларативен модел за контрол на сходството между героите". Това ще позволи по-лесно следене и ограничаване на нежелани изображения в бъдеще. Междувременно, представители на Nintendo вече заявиха, че са готови да защитят своята интелектуална собственост в съда, ако се наложи.

Властите в Токио подчертават, че този случай е само началото на по-широк международен дебат за границите на AI-творчеството и правото на интелектуална собственост в новата дигитална ера.

