След загуба на полезен товар JAXA откри проблеми в ключови елементи и подготвя ново изстрелване с макет

1384 Снимка: AP/БТА

Японската космическа програма се изправя пред ново предизвикателство, след като разследване разкри конструктивни дефекти в ракетата-носител H3 - проект, който трябваше да се превърне в основен стълб на бъдещите космически мисии на страната. Повод за проверката стана осмият старт през декември 2025 г., при който ракетата изгуби своя полезен товар по пътя към орбита.

Анализът на инженерите от Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) показва, че основният проблем е бил свързан с т.нар. "адхезия" в конструкцията на закрепването на спътника. Това е довело до разрушаване на елементите по време на полета. Още по-притеснително е, че подобни дефекти са открити и в други части на ракетата, което наложи спешни доработки и цялостна проверка на конструкцията.

В резултат на това следващият старт на H3 няма да бъде стандартна мисия, а ще се проведе в строго контролиран тестов режим. Вместо реален спътник на борда ще бъде използван макет, който ще позволи събиране на данни без риск от нови загуби. Очаква се изстрелването да се състои около 10 юни от космодрума Танегашима, ако всички подготвителни дейности бъдат успешно завършени.

Ситуацията е особено чувствителна за Япония, тъй като H3 трябва да бъде по-ефективна и по-достъпна алтернатива на предходните ракети. След първоначалния неуспех през 2023 г., когато горната степен не успя да се активира, серията от успешни мисии създаде усещане за стабилност. Последният инцидент обаче показва, че проектът все още има критични слабости, които трябва да бъдат отстранени.

Предстоящият тест ще бъде решаващ за бъдещето на ракетата. От JAXA планират да анализират детайлно събраните данни, за да гарантират, че подобни аварии няма да се повторят при бъдещи мисии с реални спътници. В контекста на нарастващата конкуренция в космическия сектор всяко забавяне означава не само технически, но и стратегически риск за позициите на Япония на глобалната сцена.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.