Нови законови промени дават зелена светлина на изкуствения интелект, но поставят и сериозни въпроси за поверителността

Япония прави сериозна крачка към това да се превърне в един от най-привлекателните пазари за развитие на изкуствен интелект. Правителството на страната одобри ключови промени в законодателството, които значително облекчават правилата за използване на лични данни. Целта е ясна - да се премахнат бариерите пред компаниите и да се ускори разработването на AI решения.

Поправките в Закона за защита на личните данни премахват изискването компаниите да получават предварително съгласие от гражданите за използването на определени категории информация. Става дума основно за данни, които се считат за нискорискови по отношение на нарушаване на личните права и се използват за научни и статистически цели.

Особено внимание привлича фактът, че новите правила обхващат и здравни данни, когато те се използват за подобряване на общественото здравеопазване. Разрешава се и сканирането на лица, като организациите са длъжни да обясняват как обработват тази информация, но вече няма да бъдат задължени да дават възможност за отказ. За деца под 16 години остава изискването за родителско съгласие, а при останалите случаи ще се прилага принципът за "най-добър интерес".

В същото време властите въвеждат и сериозни санкции при злоупотреба. Компаниите, които използват данни неправомерно или с цел вреда, ще бъдат глобявани със суми, равни на реализираната печалба от подобна дейност. Предвидени са наказания и за събиране на информация чрез измама.

Според министъра на цифровата трансформация Хисаши Мацумото, досегашните регулации са били "сериозна пречка" за развитието на AI в страната. По думите му, без достъп до данни Япония рискува да изостане в глобалната технологична надпревара - нещо, което правителството очевидно не е готово да допусне.

