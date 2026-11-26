Луноходът ще трябва да идентифицира потенциални източници на вода, след което да сондира почвата, за да събере проби

165 Снимка: JAXA

Японската космическа агенция (ДЖАКСА) представи тестова версия на роувър, който ще се отправи към южния полюс на Луната в търсене на вода, която потенциално би могла да се използва като гориво за ракети, предаде АФП.

Наречена "Лупекс" (от Lunar Polar Exploration), мисията има за цел да изпрати японски роувър на Луната през 2028 г. в сътрудничество с Индия, която миналата година осъществи успешно спускане на апарат близо до южния полюс на естествения спътник на Земята.

В полярните региони на Луната се намират така наречените зони на постоянна сянка, които никога не виждат слънчева светлина. Учените смятат, че е много вероятно там да има вода близо до лунната повърхност.

Екипът на "Лупекс" се надява, че луноходът ще събере данни за количеството и качеството на тази вода, за да помогне да се определи дали тя би могла един ден да се използва, за да направи изследването на Космоса по-устойчиво.

"Нашата крайна цел е да използваме лунната вода като гориво за ракети", каза пред репортери ръководителят на проекта Такеши Хошино.

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На Международната космическа станция (МКС) над 90 процента от водата се рециклира. Когато обаче ракетите летят, изгаряйки кислород и водород, получената вода не може да бъде събрана за повторна употреба, обясни Хошино.

"Ето защо една от основните цели е да се произвежда гориво на Луната за бъдещи мисии, независимо дали става дума за завръщане на Земята или за пътувания към Марс", посочи той.

Японската космическа агенция представи пред медиите в Токио четирикракия тестов модел, който ще бъде част от роувъра "Лупекс", като посочи, че учените тестват неговите характеристики в различни условия.

Според ДЖАКСА след кацането си луноходът ще трябва да идентифицира потенциални източници на вода, след което да сондира почвата, за да събере проби. Миналата година Япония и Индия се споразумяха съвместно да осъществят мисията "Лупекс", като Индия разработва спускаемия апарат, а Япония осигурява роувъра.

На фона на засилващата се космическа надпревара в световен мащаб, през 2024 г. ДЖАКСА изпрати сонда на Луната, като по този начин Япония стана петата страна, успяла да осъществи т.нар. меко кацане.

Базираната в Токио компания "айСпейс" (ispace) претърпя неуспех миналата година в опита си да стане първата частна компания извън САЩ, осъществила контролирано кацане на Луната.

Миналия месец Япония успешно изстреля космически апарат към една от луните на Марс в рамките на безпрецедентна мисия за събиране на проби, която може да хвърли светлина върху произхода на Слънчевата система и на живота на Земята, припомня АФП.

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