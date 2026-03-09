Япония се подготвя да разположи първата партида ракети с дълъг обсег собствено производство, като техните установки пристигнаха днес във военна база, докато страната засилва настъпателните си способности на фона на засилващите се предизвикателства в региона, предаде Асошиейтед прес.

Модернизираните ракети земя-кораб Тип 12 ще бъдат разположени в лагера "Кенгун" в югозападната префектура Кумамото в Япония до края на месеца, с което процесът на разполагане ще завърши, заяви главният секретар на кабинета Минору Кихара, без да дава подробности.

Десетки хора протестираха пред лагера при пристигането на пусковите установки. Критиците смятат, че е липсвала прозрачност около решението и че ракетите ще се превърнат в мишена за атаки.

Модернизираната ракета Тип-12, разработена и произведена от "Мицубиши Хеви Индъстрис", има обхват от около 1000 километра и може да достигне континентален Китай, което е значително увеличение спрямо 200-километровия обхват на предишната версия. Очаква се по-късно тази година да бъде разположена в лагер "Фуджи", намиращ се западно от Токио.

Министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми заяви миналия месец, че Япония ще разположи зенитно-ракетни комплекси със среден обсег на най-западния японски остров Йонагуни, източно от Тайван, до март 2031 г.

По-рано премиерът Санае Такаичи обеща да преразгледа националната политика за сигурност. Тя се стреми допълнително да подсили японската армия с безпилотни бойни системи и ракети с голям обсег. Нейното правителство също така е готово да премахне ограниченията върху износа на летални оръжия през следващите седмици, за да насърчи развитието на японската отбранителна промишленост и сътрудничеството с приятелските нации.

