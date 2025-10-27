Корпорацията SoftBank официално одобри втория транш от инвестиции в капитала на OpenAI, възлизащ на 22,5 милиарда щатски долара. Това решение потвърждава ангажимента на японския гигант към най-популярния AI стартъп в света, който вече е в процес на преструктуриране, за да осигури по-голяма прозрачност и по-добра възвръщаемост за инвеститорите.

Изкуственият интелект

По данни на Reuters, SoftBank е направила първоначална инвестиция от 7,5 млрд. долара през април, като тогава OpenAI успя да привлече общо 10 млрд. долара. Сега, с одобрения втори транш, общият размер на финансирането, което компанията може да получи до края на годината, достига 41 млрд. долара — стига преструктурирането ѝ да бъде завършено навреме.

Промените са от ключово значение, тъй като текущата организационна структура на OpenAI поставя акцент върху нестопанската част от организацията, което силно ограничава правата на инвеститорите върху печалбите. Според източници на The Information, именно това е било условието SoftBank да продължи с финансирането.

В случай че преструктурирането не приключи до края на 2025 г., OpenAI рискува да получи едва половината от предвидената сума. Сегашната схема на финансиране включва и множество свързани сделки, при които участниците ще прехвърлят помежду си активи и инвестиции за над 1 трилион долара — процес, който ще се реализира поетапно в следващите години.

OpenAI осъзна, че е допуснала "ужасна грешка" с обучението на моделите си
Виж още OpenAI осъзна, че е допуснала "ужасна грешка" с обучението на моделите си

Така OpenAI се приближава не само към рекорден капитал в историята на технологичните стартъпи, но и към момент, в който моделът ѝ на управление ще трябва да се промени, за да удовлетвори интересите на инвеститорите, без да загуби философията си на "изкуствен интелект за човечеството".

