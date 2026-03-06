490 Снимка: AP/БТА

Японският стартъп "Спейс уан" (Space One), който има амбицията да стане първата частна компания в страната, извела спътник в орбита, претърпя трети неуспех, след като се наложи да прекъсне старта на космическата си ракета няколко секунди след излитането ѝ, предават АФП и БТА.

Телевизионните кадри показаха ракетата "Кайрос" (Kairos) да излита от стартовата площадка на компанията в крайбрежния район Вакаяма. Малко след това обаче 18-метровата ракета изглеждаше така, сякаш пада, въртейки се пред изненаданите погледи на очевидците, намиращи се в близост до зоната на излитане.

"Не са констатирани сериозни аномалии в самото устройство. Следователно може да се предположи, че е възникнал проблем в системата за прекратяване на полета", каза вицепрезидентът на "Спейс уан" Нобухиро Секино на пресконференция, организирана няколко часа по-късно. От компанията ще разследват причините за неуспеха.

Ден по-рано изстрелването на ракетата "Кайрос", която пренасяше няколко спътника, включително един за гимназия в Токио, беше отложено секунди преди планирания старт.

Първият опит за изстрелване на "Кайрос" завърши с грандиозен провал през март 2024 г., когато ракетата с твърдо гориво експлодира няколко секунди след излитането. Вторият опит няколко месеца по-късно също се провали.

Стартъпът "Спейс уан" е основан през 2018 г. от консорциум от японски компании.

Частните компании предлагат по-евтини и по-чести възможности за космически изследвания в сравнение с правителствените програми, а "Спейс уан" се надява да подражава на "Спейс Екс" (SpaceX) на Илон Мъск, която има договори с НАСА и Пентагона.

Японската държавна агенция за космически изследвания ДЖАКСА (Jaxa) също иска да се наложи като основен играч в изстрелването на сателити. Нейната нова ракета-носител H3 също претърпя няколко неуспешни опита, преди да успее да излезе в космоса през февруари 2024 г. През декември обаче H3 не успя да изведе в орбита спътник за геолокация заради повреда в двигателя.

През 2024 г. ДЖАКСА все пак постигна успех с кацането на непилотираната ѝ сонда "Луната". Макар апаратът да се позиционира под наклон, Япония отчете това като успех, който я направи петата страна, осъществила "меко кацане" на естествения спътник на Земята.

Модулът SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) въпреки всичко предаваше сигнали с прекъсвания в продължение на няколко месеца.

Миналата година японската компания "айСпейс" (ispace) се провали в опита си да стане третата частна компания - и първата извън САЩ, успешно извършила контролирано кацане на Луната. Контактът с нейния апарат "Ризилиънс" (Resilience) беше загубен по време на окончателното спускане към лунната повърхност, като се предполага, че модулът се е разбил.

