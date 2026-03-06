Японският стартъп "Спейс уан" (Space One), който има амбицията да стане първата частна компания в страната, извела спътник в орбита, претърпя трети неуспех, след като се наложи да прекъсне старта на космическата си ракета няколко секунди след излитането ѝ, предават АФП и БТА.

Телевизионните кадри показаха ракетата "Кайрос" (Kairos) да излита от стартовата площадка на компанията в крайбрежния район Вакаяма. Малко след това обаче 18-метровата ракета изглеждаше така, сякаш пада, въртейки се пред изненаданите погледи на очевидците, намиращи се в близост до зоната на излитане.

"Не са констатирани сериозни аномалии в самото устройство. Следователно може да се предположи, че е възникнал проблем в системата за прекратяване на полета", каза вицепрезидентът на "Спейс уан" Нобухиро Секино на пресконференция, организирана няколко часа по-късно. От компанията ще разследват причините за неуспеха.

Ден по-рано изстрелването на ракетата "Кайрос", която пренасяше няколко спътника, включително един за гимназия в Токио, беше отложено секунди преди планирания старт.

Първият опит за изстрелване на "Кайрос" завърши с грандиозен провал през март 2024 г., когато ракетата с твърдо гориво експлодира няколко секунди след излитането. Вторият опит няколко месеца по-късно също се провали.

Стартъпът "Спейс уан" е основан през 2018 г. от консорциум от японски компании.

Частните компании предлагат по-евтини и по-чести възможности за космически изследвания в сравнение с правителствените програми, а "Спейс уан" се надява да подражава на "Спейс Екс" (SpaceX) на Илон Мъск, която има договори с НАСА и Пентагона.

Японската държавна агенция за космически изследвания ДЖАКСА (Jaxa) също иска да се наложи като основен играч в изстрелването на сателити. Нейната нова ракета-носител H3 също претърпя няколко неуспешни опита, преди да успее да излезе в космоса през февруари 2024 г. През декември обаче H3 не успя да изведе в орбита спътник за геолокация заради повреда в двигателя.

През 2024 г. ДЖАКСА все пак постигна успех с кацането на непилотираната ѝ сонда "Луната". Макар апаратът да се позиционира под наклон, Япония отчете това като успех, който я направи петата страна, осъществила "меко кацане" на естествения спътник на Земята.

Сондата "Резилиънс" на японската компания "айСпейс" се разби при кацането на Луната
Виж още Сондата "Резилиънс" на японската компания "айСпейс" се разби при кацането на Луната

Модулът SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) въпреки всичко предаваше сигнали с прекъсвания в продължение на няколко месеца.

Миналата година японската компания "айСпейс" (ispace) се провали в опита си да стане третата частна компания - и първата извън САЩ, успешно извършила контролирано кацане на Луната. Контактът с нейния апарат "Ризилиънс" (Resilience) беше загубен по време на окончателното спускане към лунната повърхност, като се предполага, че модулът се е разбил.

ИЗБРАНО
Тричленно семейство загина край Ъглен, колата му се възпламени след удар с друга (снимки) Днес
Тричленно семейство загина край Ъглен, колата му се възпламени след удар с друга (снимки)
23944
Жена откри стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс (видео) Лайф
Жена откри стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс (видео)
4181
Малена Замфирова вече диша самостоятелно и дори намира сили да се смее Корнер
Малена Замфирова вече диша самостоятелно и дори намира сили да се смее
6604
Акумулаторният завод в Пазарджик спира работа и съкращава стотици Бизнес
Акумулаторният завод в Пазарджик спира работа и съкращава стотици
14849
От сладоледения бизнес до върховете на рокендрола Impressio
От сладоледения бизнес до върховете на рокендрола
6509
Блокираните на Малдивите туристи се прибраха в България Trip
Блокираните на Малдивите туристи се прибраха в България
606
Класически бутер банички със сирене Вкусотии
Класически бутер банички със сирене
235
5 зодиакални знака, които ще имат късмет до края на март Zodiac
5 зодиакални знака, които ще имат късмет до края на март
808
Необичайно спокойно за месец март време, с много слънце, но студени утрини през седмицата Времето
Необичайно спокойно за месец март време, с много слънце, но студени утрини през седмицата
1487