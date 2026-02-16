973 Снимка: iStock by Getty Images

Потребители на YouTube съобщават за нови ограничения при използването на блокери на реклами в уеб версията на платформата. По-конкретно, част от зрителите вече не могат да виждат коментарите и описанията под видеата, предаде "Калдата".

Вместо секцията с коментари се появява съобщение, че коментарите са забранени, въпреки че това не е вярно. Подобни сигнали бяха публикувани в Reddit и други платформи. Според Android Authority проблемът може да се прояви и в браузъри с вградено блокиране на реклами, например Brave.

В повечето случаи общият фактор изглежда е активиран адблокер. Някои потребители посочват, че след изключване на блокирането на реклами коментарите и описанията отново се показват, което подсказва, че ограниченията може да са умишлени. В по-редки случаи затрудненията засягат дори абонати на YouTube Premium, ако едновременно използват и адблокер.

YouTube отдавна води кампания срещу инструменти, които позволяват заобикаляне на рекламите. В миналото платформата е показвала предупреждения, ограничавала е възпроизвеждането на видеа или е блокирала някои браузъри с вградени рекламни блокери. Засега мерките не изглеждат приложени към всички потребители, а Google не е излязла с официална позиция по случая.

