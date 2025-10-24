"Чан Йон-шил" е оборудвана с десет силоза за изстрелване на балистични ракети

6359 Снимка: ROKN

В корабостроителницата на Hanwha Ocean в град Кодже се състоя церемония по спускането на вода на "Чан Йон-шил" - най-голямата и модерна подводница, строена някога в Южна Корея.

В сравнение с предходния клас (Batch I), новата подводница е с увеличена водоизместимост от 3600 тона и дължина от 89 метра. Ключовото предимство обаче се крие в ударната ѝ мощ.

"Чан Йон-шил" разполага с десет силоза в системата си за вертикално изстрелване, докато предшествениците ѝ имаха шест. Тези силози са предназначени за балистични ракети с подводно базиране (БРПБ) от типа "Хюнму-IV-4", които са с конвенционални бойни глави и обсег до около 800 километра.

Тази способност превръща подводницата в ключов елемент от отбранителната доктрина на Сеул, известна като "Корейска програма за масирано възмездие и ответен удар" (KMPR). Целта на програмата е да осигури възможност за съкрушителен конвенционален ответен удар срещу командни центрове и стратегически обекти в Северна Корея, дори ако наземните ракетни системи бъдат унищожени при първи вражески удар. По този начин подводниците гарантират оцеляването на капацитета за възмездие и действат като мощен възпиращ фактор.

Освен с балистични ракети, "Чан Йон-шил" е въоръжена и с шест 533-мм торпедни апарата, от които могат да се изстрелват тежки торпеда "Тигрова акула", противокорабни крилати ракети или морски мини. За подобрената си скритост и издръжливост подводницата разчита на иновативна задвижваща система, базирана на литиево-йонни батерии, които позволяват по-продължително плаване под вода при висока скорост. Системата се допълва от спомагателна въздушнонезависима силова установка (ВНСУ) с горивни клетки.

Програмата KSS-III демонстрира и нарастващата независимост на южнокорейската отбранителна индустрия. Голяма част от компонентите, включително модерните сонарни и бойни системи, са местно производство, което улеснява поддръжката и отваря възможности за експорт. Южна Корея вече предлага проекта си на Канада, която търси да подмени своя подводен флот.

След спускането на вода "Чан Йон-шил" ще премине през серия от морски изпитания, като се очаква да бъде предадена на Военноморските сили на Република Корея в края на 2027 г.

В строеж са още две подводници от същия клас.

