Южна Корея тества ултраиздръжлив робот за изследване на мистериозните лунни пещери
Колелата могат да променят диаметъра си от 23 до почти 50 см
Ако хората някога създадат колонии на Луната, подземните пещери там могат да осигурят защита от радиация и екстремни температури. Но преди това някой трябва да ги изследва безопасно.
Южнокорейски учени представиха нов прототип на лунен робот, създаден именно за тази задача. Най-впечатляващата му част са колелата — изработени от гъвкави метални ленти, сплетени в спираловидна структура, която позволява на колелото да се разширява и свива.
Според публикация в списание Science Robotics, роботът успешно е преминавал през препятствия с височина 20 см, запазвал стабилност върху скалист терен и лунен почвен симулант и е издържал падания, имитиращи 100-метрово спускане при лунна гравитация
Колелата могат да променят диаметъра си от 23 до почти 50 см, което позволява равномерно разпределяне на теглото, по-добро сцепление и преминаване през тесни пространства. За разлика от други роботи с шарнири или "оригами" сгъвания, този дизайн е значително по-устойчив на сурови условия.
Екипът тества робота в реална земна пещера, подлагайки го на падания, огън и екстремен студ. Колелата са направени от лека въглеродна стомана, което ги прави едновременно здрави и еластични.
В бъдеща лунна мисия учените си представят голям носещ роувър, който транспортира няколко по-малки робота и ги пуска директно в лунни ями, водещи към пещери. Еластичните колела ще служат като амортисьори при падане, а големият им диаметър ще подобри сцеплението върху ронлив прах и стръмни склонове.
Според изследователите този дизайн съчетава адаптивност, издръжливост и ефективност, което го прави изключително обещаващ за бъдещи мисии в едни от най-недостъпните места на Луната.