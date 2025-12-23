Колелата могат да променят диаметъра си от 23 до почти 50 см

Ако хората някога създадат колонии на Луната, подземните пещери там могат да осигурят защита от радиация и екстремни температури. Но преди това някой трябва да ги изследва безопасно.

Южнокорейски учени представиха нов прототип на лунен робот, създаден именно за тази задача. Най-впечатляващата му част са колелата — изработени от гъвкави метални ленти, сплетени в спираловидна структура, която позволява на колелото да се разширява и свива.

Според публикация в списание Science Robotics, роботът успешно е преминавал през препятствия с височина 20 см, запазвал стабилност върху скалист терен и лунен почвен симулант и е издържал падания, имитиращи 100-метрово спускане при лунна гравитация

Колелата могат да променят диаметъра си от 23 до почти 50 см, което позволява равномерно разпределяне на теглото, по-добро сцепление и преминаване през тесни пространства. За разлика от други роботи с шарнири или "оригами" сгъвания, този дизайн е значително по-устойчив на сурови условия.

Екипът тества робота в реална земна пещера, подлагайки го на падания, огън и екстремен студ. Колелата са направени от лека въглеродна стомана, което ги прави едновременно здрави и еластични.

В бъдеща лунна мисия учените си представят голям носещ роувър, който транспортира няколко по-малки робота и ги пуска директно в лунни ями, водещи към пещери. Еластичните колела ще служат като амортисьори при падане, а големият им диаметър ще подобри сцеплението върху ронлив прах и стръмни склонове.

Според изследователите този дизайн съчетава адаптивност, издръжливост и ефективност, което го прави изключително обещаващ за бъдещи мисии в едни от най-недостъпните места на Луната.

