Южна Корея затяга драстично контрола върху мобилните комуникации, като въвежда задължително лицево разпознаване при закупуване на SIM карти. Мярката е насочена срещу нарастващата вълна от телефонни измами и злоупотреби с откраднати лични данни.

Министерството на науката и информационните и комуникационни технологии (MSIT) обяви, че трите основни мобилни оператора в страната — SK Telecom, LG Uplus и Korea Telecom — вече ще трябва да удостоверяват самоличността на новите клиенти чрез биометрични данни, съхранявани в държавното приложение PASS.

Новото изискване надгражда съществуващите правила, които и досега задължаваха клиентите да представят валиден документ за самоличност при покупка на SIM карта. Лицевото разпознаване обаче добавя още един слой защита.

Според властите това ще "направи изключително трудно регистрирането на мобилен номер само с откраднати лични данни".

Мярката е насочена директно срещу voice phishing, SMS измами и други престъпления, при които се използват фалшиво регистрирани телефонни номера.

Решението идва след две сериозни пробиви в сигурността през 2025 г., които засегнаха над половината от населението на Южна Корея (около 52 милиона души).

Онлайн търговецът Coupang допусна изтичане на над 30 милиона потребителски записа, което доведе до оставката на изпълнителния директор.

SK Telecom претърпя още по-мащабен инцидент, който засегна всичките му 23 милиона клиенти, след като компанията е съхранявала чувствителни данни без криптиране и е оставила пароли за инфраструктурата си в открит интернет сървър.

Заради сериозните пропуски в сигурността SK Telecom вече беше глобена със 100 милиона долара. В неделя обаче Комисията за медиация на потребителски спорове нареди и допълнителна компенсация в размер на 1,55 милиарда долара.

Всеки засегнат клиент трябва да получи 100 000 вона (около 67 долара), разпределени между кредит по сметката и точки за лоялност в търговската мрежа.

Според официални данни 92% от откритите фалшиви телефони през 2024 г. са били регистрирани чрез виртуални мобилни оператори (MVNO), което допълнително подчертава нуждата от по-строга идентификация в целия сектор.

Задължителното лицево разпознаване вече влиза в сила и има за цел да уеднакви и засили проверките на самоличността при всички оператори. За Южна Корея това е поредна стъпка към дигитална сигурност.

Но монетата има и друга страна. Мнозина се опасяват, че това само ще направи кражбата на биометрични данни опция за хакерите. Други се опасяват от прекомерно навлизане в личното пространство.

