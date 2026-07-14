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Американските военни съобщиха за първата известна бойна операция на голяма военноморска сила, извършена с автономни морски дронове. На 12 юли 2026 г. три безпилотни апарата са извършили координирана атака срещу военноморската база Бандар Абас в Иран.

САЩ - Израел - Иран

Операцията е проведена от Пети флот на ВМС на САЩ чрез Task Force 59 - специализирано звено за разработване и внедряване на безпилотни морски системи.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) мисията представлява важна стъпка към използването на автономни платформи в реални бойни действия. Катерите са изпълнили задачата без екипаж на борда, като са използвали автономна навигация, сензори и системи за управление с изкуствен интелект.

По данни на CENTCOM целта е бил повдигнат док в базата Бандар Абас, който се използва за обслужване на кораби и подводници.

Трите автономни катера Saronic Corsair са се приближили към обекта от различни посоки. Всеки от тях е бил дълъг около 7,3 метра и е разполагал с композитен корпус.

Катерите са се събрали в близост до иранска малка подводница от клас Ghadir, намираща се в базата, преди да задействат експлозивите и да се самовзривят.

Американските военни определят операцията като първия случай, при който голяма военноморска сила използва няколко автономни надводни апарата за настъпателна мисия срещу военна база.

Операцията показва как автономните кораби могат да променят начина, по който се провеждат морски операции. Вместо пилотирани бързоходни катери да бъдат изпращани в опасни райони, военните могат да използват безпилотни системи за високорискови задачи без опасност за живота на моряците.

Подобна тактика е свързана с концепцията за асиметрична война. В продължение на години по-малки държави и недържавни организации използват евтини и бързи средства, за да застрашат по-модерни военноморски сили.

Иран например отдавна развива тактика с множество малки плавателни съдове, които могат да атакуват големи военни кораби с ракети, гранатомети и мини.

Изглежда обаче САЩ не изостават и бързо могат да приложат подобни тактики със сходни системи.

Катерите разполагат със специален дизайн за по-трудно откриване, както и със сензори и системи за изкуствен интелект, предназначени за прецизно изпълнение на задачи.

Само седмици преди това Task Force 59 проведе друга важна мисия. През юни 2026 г. автономен катер Corsair изпълни първата според американските военни напълно автономна операция по търсене и спасяване.

При нея безпилотният съд откри и помогна за спасяването на двама военнослужещи от американската армия след катастрофа на хеликоптер AH-64 Apache край бреговете на Оман.

Операцията на САЩ обаче не е първата подобна в света. От години Украйна използвала морски дронове-камикадзета срещу руски кораби в Черно море, парализирайки флота на Москва в региона.

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