Американският стартъп Overview Energy осъществи първото в света успешно безжично предаване на енергия от летящ самолет към стандартни слънчеви панели на земята. Експериментът се счита за ключова технологична стъпка по пътя към реално предаване на енергия от космоса - идея, която от десетилетия се разглежда като потенциален източник на практически неизчерпаема и чиста електроенергия за планетата.

За разлика от други разработки, които разчитат на силно фокусирани и мощни лъчи, екипът на Overview Energy използва широк лъч с ниска мощност в близкия инфрачервен диапазон. Подходът е значително по-безопасен, тъй като елиминира риска от прегряване или увреждане на околната среда. Допълнително предимство е, че при този метод не се изискват специализирани приемници - енергията може да бъде приемана директно от обикновени соларни панели, включително през нощта или при облачно време, когато традиционното слънчево производство спира.

Проектът привлича и сериозно експертно внимание. Към компанията се присъедини Paul Jaffe, дългогодишен ръководител на програми за космическа енергия в DARPA. Според него успешният тест доказва, че избраната технология има реален потенциал за мащабиране и за бъдещо използване в орбитални платформи.

По време на изпитанието предавателното оборудване е било монтирано на самолет Cessna, който е летял със скорост до 280 км/ч на височина около 5000 метра, при силен страничен вятър. В този режим е насочен инфрачервен лъч към земна соларна инсталация, като в момента на попадение измервателните уреди са отчели отчетлив скок в произведената електроенергия. Любопитното е, че използваното оборудване е идентично с това, което компанията планира да изпрати в орбита при бъдещите си мисии.

Overview Energy гледа амбициозно към бъдещето - до края на това десетилетие компанията планира разгръщане на орбитални енергийни системи с мегаватова мощност, а през 2030-те години - дори пренос на гигаватова енергия от геостационарна орбита. Именно там Слънцето грее непрекъснато, а произведената енергия ще може да се предава към Земята без прекъсвания. Разработчиците подчертават, че инфрачервеният подход е по-безопасен от микровълновия, който може да създава сериозни радиосмущения - позиция, споделяна и от експерименталните програми на DARPA.

