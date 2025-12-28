Два прототипа на турския безпилотен боен самолет "Байрактар Къзълелма" ("Bayraktar Kızılelma") успешно извършиха първия в света автономен полет в близка формация на дронове с реактивен двигател, съобщи днес компанията производител "Байкар" ("Baykar"), цитирана от Анадолската агенция.

Тестът бележи важен момент в световната авиация, тъй като никоя друга страна не е демонстрирала публично автономно летене в близка формация с безпилотни самолети от клас изтребители, отбелязва агенцията.

Вижте как изглежда "Байрактар Къзълелма" >> >> >>

Полетът беше извършен в рамките на текущите тестове на автономните способности на "Къзълелма" в трнировъчния център "Акънджъ" в Чорлу, Северозападна Турция.

По време на теста третият прототип на "Байрактар Къзълелма" PT3 и петият прототип PT5 излетяха последователно. Във въздуха двата безпилотни изтребителя изпълниха синхронизирани маньоври и останаха в близка формация напълно автономно, без каквато и да е човешка намеса.

С това постижение "Къзълелма" стана първият безпилотен боен самолет в света, който демонстрира автономен полет в близка формация - задача, която традиционно се изпълнява само от пилотирани изтребители, посочва още цитираният източник.

Агенцията напомня, че турският безпилотен изтребител направи и друго "историческо постижение" по време на тест, осъществен на 29 ноември в северния турски окръг Синоп.

Тогава "Къзълелма" стана първият безпилотен боен самолет, който успя да унищожи реактивна въздушна цел, използвайки ракета въздух-въздух с обсег извън визуалния обхват (BVRAAM).

"Байкар" е най-голямата компания на световния пазар за износ на бойни дронове. Тя е подписала споразумения за износ с 37 държави, включително 36 за безпилотния летателен апарат "Байрактар" TB2 и 16 за безпилотния летателен апарат "Байрактар Акънджъ", отбелязва Анадолската агенция.

Любопитен факт е, че "Байкар" е собственост на зетя на президента Реджеп Ердоган. Компанията разработва "Къзълелма" като истински заместник на изтребителите. Дронът има има дължина от 14,5 м, размах на крилата 10 м и височина 3,5 м.

Максималното количество на въоръжението е около 1500 килограма. Безпилотникът може да носи и поразява цели с лазерно насочвани боеприпаси, и ракети. За задвижване се използва реактивен двигател на украинската компания "Ивченко-Прогресс".

"Къзълелма" ще има версия, способна да достига свръхзвукови скорости. Обсегът е е 925 км, а максималната продължителност на полета е над три часа. Обичайната скорост на дрона обаче е 600 км/ч.

Освен със стелт способности, безпилотният изтребител може да каца и излита на къси писти или самолетоносачи.

