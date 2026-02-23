Военните бази на Съединените щати ще стават все по-независими от скъпи логистични вериги за доставка на гориво

310 Снимка: US Airforce/Valar Atomics

В исторически прецедент Министерството на отбраната на САЩ извърши въздушен транспорт на цял 5-мегаватов ядрен реактор с помощта на транспортен самолет C-17 Globemaster III. Полетът е осъществен от Резервната военновъздушна база Марч до Военновъздушна база Хил, където системата ще бъде сглобена и въведена в експлоатация.

Транспортът, проведена на 15 февруари 2026 г. под името "Операция Повелител на ветровете", е част от програмата "Янус". Три самолета C-17 транспортират микрореактора Ward250, разглобен в осем модула, поставени в контейнери. Мисията е изпълнена от 62-ро транспортно крило - единственото подразделение на ВВС на САЩ, сертифицирано за рутинен превоз на ядрено оръжие.

Това е първият случай, при който цялостен реактор се доставя по въздуха като част от повтаряема логистична верига, а не като еднократен научен експеримент. След повторното сглобяване и зареждане с гориво се очаква реакторът да бъде въведен в експлоатация до 4 юли 2026 г., съгласно президентска изпълнителна заповед.

Снимка: US Airforce/Valar Atomics

Ward250 е разработен от Valar Atomics и представлява високотемпературен газоохлаждаем реактор (HTGR), използващ TRISO гориво - микроскопични пелети от уран (HALEU) с обогатяване между 5% и 20%. Частиците са обвити в слоеве въглерод и керамика, което осигурява висока степен на пасивна безопасност. Охлаждането се осъществява с хелий при работна температура около 750°C.

Снимка: US Airforce/Valar Atomics

Концепцията за модулни микрореактори цели бързо разгръщане в отдалечени военни бази и райони с нестабилна електроснабдителна инфраструктура. Според Пентагона подобна способност ще гарантира енергийна независимост на стратегически обекти и ще намали зависимостта от сложни и скъпи логистични вериги за доставка на гориво.

Освен военните приложения, програмата се позиционира и като стимул за възраждане на ядрената енергетика в САЩ, включително за захранване на индустриални мощности и инфраструктура за изкуствен интелект.

