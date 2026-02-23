В исторически прецедент Министерството на отбраната на САЩ извърши въздушен транспорт на цял 5-мегаватов ядрен реактор с помощта на транспортен самолет C-17 Globemaster III. Полетът е осъществен от Резервната военновъздушна база Марч до Военновъздушна база Хил, където системата ще бъде сглобена и въведена в експлоатация.

Транспортът, проведена на 15 февруари 2026 г. под името "Операция Повелител на ветровете", е част от програмата "Янус". Три самолета C-17 транспортират микрореактора Ward250, разглобен в осем модула, поставени в контейнери. Мисията е изпълнена от 62-ро транспортно крило - единственото подразделение на ВВС на САЩ, сертифицирано за рутинен превоз на ядрено оръжие.

Стартъп прави мобилен ядрен реактор с мощност 1 MW
Виж още Стартъп прави мобилен ядрен реактор с мощност 1 MW

Това е първият случай, при който цялостен реактор се доставя по въздуха като част от повтаряема логистична верига, а не като еднократен научен експеримент. След повторното сглобяване и зареждане с гориво се очаква реакторът да бъде въведен в експлоатация до 4 юли 2026 г., съгласно президентска изпълнителна заповед.

Снимка: US Airforce/Valar Atomics

Ward250 е разработен от Valar Atomics и представлява високотемпературен газоохлаждаем реактор (HTGR), използващ TRISO гориво - микроскопични пелети от уран (HALEU) с обогатяване между 5% и 20%. Частиците са обвити в слоеве въглерод и керамика, което осигурява висока степен на пасивна безопасност. Охлаждането се осъществява с хелий при работна температура около 750°C.

Снимка: US Airforce/Valar Atomics

Концепцията за модулни микрореактори цели бързо разгръщане в отдалечени военни бази и райони с нестабилна електроснабдителна инфраструктура. Според Пентагона подобна способност ще гарантира енергийна независимост на стратегически обекти и ще намали зависимостта от сложни и скъпи логистични вериги за доставка на гориво.

САЩ ще строят първия военен ядрен микрореактор в Аляска
Виж още САЩ ще строят първия военен ядрен микрореактор в Аляска

Освен военните приложения, програмата се позиционира и като стимул за възраждане на ядрената енергетика в САЩ, включително за захранване на индустриални мощности и инфраструктура за изкуствен интелект. 

ИЗБРАНО
Запалиха неправилно паркирана кола в "Люлин", блокирала други за дни (снимки) Днес
Запалиха неправилно паркирана кола в "Люлин", блокирала други за дни (снимки)
41113
Звездите превзеха червения килим на БАФТА с деколтета и драматични шлейфове (снимки) Лайф
Звездите превзеха червения килим на БАФТА с деколтета и драматични шлейфове (снимки)
118322
Завесата на Олимпиадата бе спусната с красива церемония във Верона (галерия) Корнер
Завесата на Олимпиадата бе спусната с красива церемония във Верона (галерия)
21284
Проф. Олег Асенов: След 4 г. няма да има винетки – ще се плаща за изминато разстояние Бизнес
Проф. Олег Асенов: След 4 г. няма да има винетки – ще се плаща за изминато разстояние
9975
Египетски археолози откриха скални гробници на над 4000 години Impressio
Египетски археолози откриха скални гробници на над 4000 години
1416
Номинираната за две дебютни роли Паола Маравиля: От детски блян до реалност на голямата сцена URBN
Номинираната за две дебютни роли Паола Маравиля: От детски блян до реалност на голямата сцена
12234
Десетки българи останаха без багаж и нужни лекарства след полет до Египет Trip
Десетки българи останаха без багаж и нужни лекарства след полет до Египет
6314
Пикантни пилешки бутчета със сладки картофи и броколи на фурна Вкусотии
Пикантни пилешки бутчета със сладки картофи и броколи на фурна
3076
Най-обидчивите зодиакални знаци при жени и мъже Zodiac
Най-обидчивите зодиакални знаци при жени и мъже
1496
Ветровито, с кратки превалявания и температури от минус 5 до плюс 13 в следващите дни Времето
Ветровито, с кратки превалявания и температури от минус 5 до плюс 13 в следващите дни
1378