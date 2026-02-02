За пръв път от 60 години НАСА възобновява тестовете на ядрена тяга за космически кораби
Зад разработката стои компания с тесни връзки с Пентагона
НАСА отново тества технологии за ядрена тяга на космически кораби - за първи път от 60-те години на XX век. Развитието идва на фона на нарастващото убеждение, че съвременните методи за задвижване не са достатъчни за по-далечно и устойчиво присъствие на човечеството в Слънчевата система.
В края на януари космическата агенция съобщи, че е завършила "кампания от студени тестове на първия летателен инженерен прототип на реактор от 60-те години насам". Става дума за т.нар. cold-flow tests - изпитания без ядрено гориво, при които се анализира движението на работния флуид през реактора при различни експлоатационни условия.
Тестовият хардуер е разработен от базираната във Вирджиния компания BWX Technologies, специализирана в ядрени компоненти, гориво и услуги, основно за нуждите на Военноморските сили на САЩ. Самият реактор няма публично оповестено име и на този етап не е ядрен, а симулира бъдеща реална система.
Изпитваният модул е пълномащабен - с размери 44 на 72 инча (112 на 183 см), приблизително колкото 100-галонов варел. Неговата задача е да симулира потока на пропеланта през реактора и да покаже как системата би се държала при различни работни режими.
Макар информацията да беше обявена едва сега, тестовете са проведени през миналата година в рамките на няколко месеца в Центъра за космически полети "Маршал" на НАСА в Хънтсвил, щата Алабама. Общо са извършени около 100 отделни изпитания.
По време на тях инженерните екипи са анализирали флуидно-динамичните реакции на системата, събирали са ключови данни за проектирането на летателната измервателна и управляваща апаратура, валидирали са аналитични инструменти и са оценявали какво е необходимо за "производството, сглобяването и интеграцията на близкосрочни, летателно-способни ядрени задвижващи системи".
По данни на НАСА реакторът е показал, че "не е податлив на разрушителни осцилации, вибрации или налягания, предизвикани от потока", които могат да възникнат при взаимодействие между движещ се флуид и конструкцията и да доведат до нестабилност на системата.
Макар агенцията да не публикува конкретни числови резултати, тя определя тестовете като важен етап в развитието на ядрена тяга за космически кораби. Подобна технология има потенциала да окаже сериозно влияние върху бъдещи мисии - както в относителна близост до Земята, включително до Луната и Марс, така и към по-отдалечени региони на Слънчевата система.
Използването на ядрен реактор би позволило на космическите апарати да се движат с по-високи скорости и да достигат целите си по-бързо, отколкото е възможно с днешните технологии. Освен това такъв кораб би могъл да носи повече научна апаратура и да осигурява повече енергия за инструменти и комуникационни системи.
НАСА не посочва конкретни срокове, в които ядрената тяга може да намери реално приложение в космическите полети, нито разкрива какви ще бъдат следващите стъпки с разработения от BWX Technologies тестов модул. Въпреки това агенцията подчертава, че постигнатото до момента представлява важна основа за бъдещото развитие на тази технология.