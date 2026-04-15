24761 Снимка: Northrop Grumman

За първи път беше публикувано пълно изображение отгоре на новия стратегически бомбардировач B-21 Raider, заснето по време на изпитания за дозареждане във въздуха. Самолетът, разработван от Northrop Grumman, остава един от най-секретните и технологично напреднали проекти на ВВС на САЩ. B-21 Raider е първият в света бомбардировач от шесто поколение със стелт характеристики и ядрени способности.

Снимката разкрива ключови елементи от дизайна, включително интегрираните въздухозаборници и силно прикритите изпускателни системи - критични за намаляване на инфрачервения и радарния отпечатък. Именно тези части са сред най-чувствителните в концепцията за "стелт" технология.

B-21 е по-малък от предшественика си B-2 Spirit, но е оптимизиран за по-голям обсег и ефективност. Смята се, че използва два двигателя вместо четири, както при B-2, и носи по-малък боен товар, но за сметка на това има повече място за гориво за по-далечни мисии.

Northrop Grumman наричат самолета "най-икономичният на гориво бомбардировач, правен някога". От компанията допълват, че само разработката на софтуера, дигиталните технологии и създаването на необходимата инфраструктура за масовото им производство е струвала 5 милиарда долара.

Особено впечатление правят малките кабини прозорци, проектирани така, че да намалят радарната видимост, както и позиционирането на системата за дозареждане, подобно на това при съвременните стелт изтребители.

B-21 беше показан за първи път публично в края на 2022 г., макар и в силно ограничена конфигурация поради секретността около проекта. Самолетът се разработва за нуждите на ВВС на САЩ и трябва постепенно да замени два от трите стратегически бомбардировача в американския арсенал - Rockwell B-1B Lancer и Northrop B-2 Spirit.

По данни на производителя, машината е преминала успешно всички наземни и летателни изпитания, като в редица случаи е надминала очакванията, заложени в цифровите модели. Подробности за реалните ѝ способности остават засекретени, но е известно, че по програмата работят около 8000 души и над 400 доставчици в цялата страна. В момента фокусът е върху интеграцията на сензори, въоръжение и системи за обмен на данни, които да осигурят висока ситуационна осведоменост и прецизни удари.

B-21 Raider Снимка: Northrop Grumman

B-21 е проектиран да поразява цели навсякъде по света и да прониква през "най-сложните системи за ПВО" благодарение на стелт характеристики от шесто поколение. Задвижването се осигурява от два реактивни двигателя Pratt & Whitney PW9000 без форсаж. Очакваната максимална скорост е около 990 км/ч, а практичният таван - приблизително 15 000 метра.

Самолетът е разработен с отворена архитектура, което позволява бързи бъдещи модернизации при появата на нови технологии. Northrop Grumman твърди също, че B-21 ще бъде по-лесен и по-евтин за поддръжка в сравнение с предходните поколения.

След изваждането от експлоатация на B-1B и B-2, ядреният бомбардировъчен флот на САЩ ще се опира основно на B-21 и ветерана Boeing B-52 Stratofortress, който е на служба от 1955 г. и преминава през мащабна модернизация с хоризонт на експлоатация до 2050-те години.

Първият оперативен B-21 вече се сглобява и трябва да пристигне в базата "Елсуорт" в Южна Дакота през 2027 г. Именно там ще бъде изградена първата оперативна ескадрила и ще се провежда обучението на пилотите. По-късно самолетът ще бъде разположен и в базите Уайтман (Мисури) и Дайс (Тексас).

