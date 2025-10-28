249 Снимка: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/K. Meech (IfA/U. Hawaii) / Image Processing: Jen Miller & Mahdi Zamani (NSF NOIRLab)

Международен екип от учени направи изненадващо откритие - наличие на светещи никелови пари в газовия облак около междузвездната комета 3I/ATLAS. Находката е необичайна, тъй като е регистрирана на огромно разстояние от Слънцето, където температурите са твърде ниски, за да позволят изпарението на метали. Този факт дава напълно нова представа за химичния състав на материята извън нашата Слънчева система.

Кометата 3I/ATLAS е едва третият потвърден междузвезден обект, преминаващ през нашата система, след енигматичния "Оумуамуа" и кометата Борисов. За разлика от предшествениците си, тя беше забелязана достатъчно рано, което предостави на астрономите безпрецедентна възможност да наблюдават "пробуждането" ѝ в реално време, докато се приближава към Слънцето. Тези космически гости са изключително ценни, защото носят информация за звездните системи, в които са се формирали преди милиарди години. Те са и своеобразни "космически капсули на времето", доставящи проби от далечни екзопланетни системи, които иначе не бихме могли да изследваме.

Използвайки спектрографите на Много големия телескоп (VLT) в Чили, екипът е проследил химическото активиране на древния обект. Първият значим резултат идва, когато апаратурата регистрира спектрални линии на атомен никел в атмосферата на кометата. По това време тя се е намирала на 3.88 астрономически единици от Слънцето - почти четири пъти по-далеч от разстоянието между Земята и нашата звезда. С приближаването на кометата количеството никелови пари значително се увеличава. Малко по-късно учените засичат и цианоген (CN) - газ, често срещан в кометите от Слънчевата система.

Най-интригуващата част от наблюденията е наличието на никел без съпътстващо откриване на желязо. Този необичаен химичен подпис предполага, че никелът се освобождава чрез процеси, които протичат при много по-ниски температури от сублимацията (директен преход от твърдо в газообразно състояние).

Водещата хипотеза е, че никеловите атоми са свързани в специален тип молекули, които лесно се разпадат под въздействието на слънчевата светлина. Възможно е никелът да е част от съединения с въглероден оксид или други органични компоненти. Тези заключения се допълват от данни, събрани с космическия телескоп "Джеймс Уеб". Неговите наблюдения показват, че газовият облак около кометата съдържа много повече въглероден диоксид, отколкото вода - съотношение, нетипично за повечето комети в нашата система.

Докато 3I/ATLAS продължава пътя си към своя перихелий (най-близката си точка до Слънцето) на 29 октомври, учените събират безценни данни за химията на материя от друга звездна система.

Наблюденията ще помогнат да се разбере дали градивните елементи на планетарните системи са сходни в цялата галактика, или се различават значително. Международният екип продължава да следи кометата, очаквайки да регистрира нови химични елементи с повишаването на температурата.

