"Във фабриките няма хора, всичко е роботизирано"

Изпълнителни директори и ръководители в автомобилната и зелената енергийна индустрия, посетили Китай, се връщат шокирани или дори уплашени, пише британският "Телеграф".

"Ние сме в глобална конкуренция с Китай, и това не се отнася само до електромобилите," каза главният изпълнителен директор на Ford, Джим Фарли, пред The Verge миналия месец. "Ако изгубим това съревнование, нямаме бъдеще във Ford."

Западните босове предупреждават, че силно автоматизираната производствена индустрия на Китай може бързо да остави западните държави далеч назад, особено в областта на електрическите автомобили.

Някои компании изцяло се отказват от нови инициативи. Основателят на минната компания Fortescue, Андрю Форест, сподели, че последното му пътуване до Китай го е накарало да прекрати плановете си за вътрешно производство на задвижващи системи за електромобили.

"Няма хора — всичко е роботизирано," каза той пред The Telegraph.

Други ръководители си спомнят обиколки в така наречените "тъмни фабрики", където дори не е нужно осветление, защото по-голямата част от работата се извършва денонощно от роботи.

"Остава ти усещането за промяна — конкурентоспособността на Китай вече не се дължи на държавни субсидии и ниски заплати, а на огромен брой висококвалифицирани, образовани инженери, които иновират с невероятна скорост," казва пред изданието изпълнителният директор на британския енергиен доставчик Octopus, Грег Джаксън.

Според последни данни на Международната федерация по роботика, Китай е внедрил в пъти повече индустриални роботи, отколкото Германия, САЩ и Великобритания взети заедно.

И това не е само стремеж за намаляване на разходите чрез автоматизация на човешкия труд.

"Китай има сериозен демографски проблем, а производството му по принцип е доста трудоемко," обяснява анализаторът от Bismarck Analysis Риан Уитън пред The Telegraph. "Затова страната иска превантивно да автоматизира колкото е възможно повече — не за да увеличи печалбите, както е обичайно на Запад, а за да компенсира спада на населението и да си осигури конкурентно предимство."

Китай вижда бъдещето на индустрията си не с внос на евтина работна ръка от други държави, а в масовата роботизация.

Освен в електромобилите, Китай също така инвестира масово в изкуствен интелект като част от десетгодишен план, чиято цел е той да се превърне в "основен двигател на икономическото развитие на страната."

Космическата програма на Китай също бележи огромен напредък, пораждайки страхове, че страната може да изпревари САЩ в надпреварата за връщане на Луната.

Ранните признаци за бъдеще, доминирано от китайската индустрия, вече са видими — особено в сектора на електромобилите. Докато САЩ прилагат протекционистки мерки, за да защитят вътрешните производители и да ограничат конкуренцията, китайските електрически автомобили вече оказват сериозно влияние в Европа.

"Роботизацията, ако се прилага ефективно, може значително да повиши производителността на една икономика," казва главният икономист на Center for European Reform Сандер Тордоар пред The Telegraph. "И ако Китай е изключително добър в това, ние трябва да се опитаме да го настигнем, защото, подобно на Китай, и голяма част от Европа застарява."

Засега в САЩ натискът се удържа, тъй като забраните за китайски електромобили все още са в сила.

"Реалността е, че китайците са 700-килограмовата горила в индустрията на електромобилите," каза Фарли пред The Verge миналия месец.

Главният изпълнителен директор на Ford призна, че вече лично е усетил какво предлага китайската конкуренция.

"Не обичам да говоря за конкурентите, но карам Xiaomi," добави той. "Пренесохме един автомобил от Шанхай до Чикаго, карам го вече шест месеца — и не искам да се разделям с него."

