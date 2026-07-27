По оценки в САЩ вече са инсталирани над 95 000 устройства на Flock

1217 Снимка: Flock

Компанията Flock, която разработва системи за автоматично разпознаване на регистрационни номера (ALPR), започва да монтира част от камерите си в привидно обикновени крайпътни съоръжения. Причината е нарастващият брой случаи на умишлено унищожаване на устройствата от противници на масовото видеонаблюдение.

Повод за новата дискусия стана видео, публикувано в социалната мрежа X от профила Orwell Day. В него се вижда как камера на Flock е скрита в корпус на електронен радарен дисплей, който показва скоростта на преминаващите автомобили.

"Какво има отзад? Погледнете това. Някой е изработил специална метална конструкция и е поставил мобилна камера на Flock вътре в измервателя на скоростта", казва авторът на видеото.

Според публикацията устройството се използва от шерифската служба на окръг Волусия във Флорида, северно от Орландо. Камерата е монтирана така, че да остане практически незабележима за преминаващите шофьори и пешеходци.

Системите ALPR автоматично заснемат и разчитат регистрационните номера на автомобилите. Те се използват от полицията за издирване на откраднати превозни средства, заподозрени лица и други разследвания. В същото време организациите за защита на личната неприкосновеност предупреждават, че технологията позволява мащабно проследяване на придвижването на гражданите. Освен това те водят до арести по погрешка.

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По данни на активистите от DeFlock.org досега 53 американски града са прекратили договорите си с Flock. Част от тях обаче са избрали други доставчици на подобни системи.

На места, където местните власти продължават да използват камерите, противници на технологията прибягват до вандализъм. Има случаи на събаряне на стълбове, повреждане на соларните панели, които захранват устройствата, както и боядисване на обективите, за да бъдат изведени от строя.

Според публикацията именно това е довело до използването на по-дискретни методи за монтаж на камерите.

Практиката не е без прецедент. През 2025 г. агенция "Асошиейтед Прес" съобщи, че американската Гранична служба е укривала системи за наблюдение в пътни бариери. Те са били използвани за проследяване на трафика и откриване на предполагаеми подозрителни маршрути.

По това време програмата обхващаше щати като Аризона, Тексас и Мичиган. Част от скритите устройства са били открити на стотици километри от най-близката държавна граница.

По оценки в САЩ вече са инсталирани над 95 000 устройства на Flock. Не е известно колко от тях са скрити в други крайпътни съоръжения, но според авторите на публикацията реалният им брой вероятно е значително по-голям от публично известния.

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