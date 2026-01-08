По-старата архитектура на Zen 3 може да помогне за предоставянето на процесори на по-ниски цени

1939 Снимка: AMD

По време на изложението CES 2026 в Лас Вегас, сред лавината от нови продукти и анонси, се появи и една на пръв поглед небрежна, но показателна реплика от високопоставен представител на AMD. В рамките на кръгла маса, на която присъстваха журналисти от Tom's Hardware, Дейвид Макафи, ръководител "Корпоративно развитие и бизнес операции" в компанията, намекна, че AMD обмисля възможността за пускане на процесори за сокет AM4.

Става дума най-вече за Ryzen 5000 серията и APU моделите, базирани на архитектурата Zen 3, които и до днес се радват на силен интерес сред потребителите.

Както вече е ясно дори за хора извън технологичните среди, изграждането на нов компютър в момента е изключително скъпо начинание. Основната причина са абсурдно високите цени на DDR5 паметта, както и фактът, че преминаването към DDR5 неизбежно изисква нова дънна платка и смяна на сокета, независимо дали става дума за Intel или AMD процесор.

Това поставя собствениците на сравнително модерни машини - дори такива на 3-4 години - в неблагоприятна ситуация: за един ъпгрейд те трябва да подменят почти цялата система.

Коментирайки този проблем, Макафи заяви, че AMD "разглежда всички възможни начини да увеличи наличностите и да върне продукти обратно в AM4 екосистемата", за да отговори на нуждите на геймърите, които искат сериозно подобрение на производителността, без да се налага да сглобяват изцяло нов компютър.

По думите му, това е нещо, по което компанията "работи много активно".

Макар подобно изказване от един ръководител да не представлява официална стратегия на цялата компания, логиката зад подобен ход е очевидна — както за AMD, така и за потребителите.

Макафи разкри още, че телеметричните данни, събирани чрез софтуера AMD Adrenalin, показват, че значителна част от потребителите все още използват Ryzen процесори от 2000 и 3000 серията. За тези хора преминаването към Ryzen 5000 би означава осезаем скок в производителността, без нужда от смяна на дънната платка или паметта.

Същевременно търговските партньори на AMD отчитат увеличен брой покупки само на процесори, което ясно подсказва, че много клиенти избират да ъпгрейднат именно CPU-то си, вместо да инвестират над хиляда долара в DDR5 памет, нов процесор и дънна платка.

Разбира се, по-старите системи често разполагат с 8 или 16 GB RAM, което означава, че някои потребители ще трябва да добавят още памет. Макар цените на DDR4 също да растат, ситуацията там изглежда малко по-стабилна.

Samsung вече отмени плановете си да спре производството на DDR4, а SK hynix по информация от индустрията е увеличила производството в завода си в Уси, Китай. Това дава известна надежда, че DDR4 ще остане достъпна още известно време.

На фона на продължаващата криза с чиповете и високите цени на новите компоненти, поддържането и надграждането на съществуващите системи изглежда единственият реалистичен вариант за много ентусиасти. Ако AMD наистина върне Zen 3 процесори за AM4, това би било рядък пример за ход, който обслужва едновременно интересите на производителя и на потребителите.

В условията на скъпа памет и несигурни доставки, понякога старата платформа се оказва най-разумното решение.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.