OpenAI посочи "грешка при маршрутизирането", SpaceXAI призна проблем в свой изчислителен център, а Cloudflare отрече да е имал сериозен срив

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На 3 септември три от водещите AI чатботове - ChatGPT, Claude и Grok - спряха да работят почти едновременно. Сривът засегна системи на OpenAI, Anthropic и SpaceXAI. Причината за едновременното прекъсване обаче остава неясна.

Случаят е необичаен, тъй като трите услуги се управляват от различни компании. Според Wired все още няма убедително обяснение какво е свързало проблемите. Само OpenAI е отговорила на запитванията на журналисти.

От компанията посочват възникнала "грешка при маршрутизирането". Тя е направила ChatGPT и Codex недостъпни за част от потребителите на различни платформи.

Сривовете не са засегнали всички модели на трите компании. Anthropic съобщи, че проблеми са възникнали само при Opus 4.8 и Opus 5. При Grok на SpaceXAI обаче прекъсването е било широко разпространено.

Една от възможните причини е проблем при общ доставчик на инфраструктура. Сред споменаваните компании е Cloudflare. Пред The Register обаче нейният говорител категорично отхвърли тази версия.

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"Cloudflare не изпитва никакви значителни прекъсвания на услугите в този момент. Нашите услуги работят нормално и всяка информация, която твърди обратното, е невярна", заяви той.

Microsoft Azure, друг голям доставчик на облачни услуги, също не е показал признаци за сериозен технически проблем в същия период.

Друга възможна връзка води към SpaceXAI. Компанията, която преди беше известна като xAI, разполага с огромен изчислителен капацитет в своите центрове за данни Colossus край Мемфис. Тя вече предоставя част от този капацитет и на други AI компании. Сред клиентите е Anthropic. През май двете компании обявиха партньорство за предоставяне на изчислителни ресурси.

В същия ден, в който трите AI услуги претърпяха проблеми, SpaceXAI публикува съобщение за авария в свой изчислителен център в Мемфис.

"Съжаляваме за проблемите, които може да сте изпитали с Grok след прекъсване на работата в нашия изчислителен център в Мемфис тази сутрин", написа SpaceXAI. "Искаме да се извиним и на засегнатите ни партньори, които използват изчислителните ни ресурси."

Проблем в центъра за данни на SpaceXAI би обяснил едновременното прекъсване на Grok и някои от моделите на Anthropic. Той обаче не обяснява какво се е случило с ChatGPT.

Засега няма доказателства, че проблемите са били свързани. Не е изключено съвпадението да е случайно. Едновременното възникване на прекъсванията при трите големи AI платформи обаче оставя въпроси за зависимостите които технологията има към все повече нарастващите центрове за данни.

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