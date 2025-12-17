13941 Снимка: iStock by Getty Images

F-22 Raptor остава един от най-способните изтребители за въздушно превъзходство, създавани някога. Някои експерти дори го наричат най-добрия американски самолет, защото има превъзходна маневреност, висока скорост, висок таван на полета и големи стелт способности. Но Съединените щати постепенно започват да извеждат F-22 Raptor от активна служба. Каква е причината за това?

Вижте как изглежда F-22 Raptor >> >> >>

Казано на кратко, виновниците не са Китай или Русия. Пентагонът се опитва да оптимизира разходите си, а въздушната война днес е по-различна от тази в началото на века.

Въведен в края на 90-те години и постъпил на въоръжение през средата на 2000-те, F-22 беше първият истински изтребител от пето поколение. Той комбинира стелт технологии, свръхзвуков полет без форсаж, изключителна маневреност и напреднала сензорна интеграция. В продължение на години Raptor се смяташе за златния стандарт във въздушния бой.

Въпреки това, програмата никога не достига първоначално планираните мащаби. Произведени са едва 195 самолета, далеч под първоначалната цел. Линията за производство беше затворена. Това прави поддръжката, резервните части и модернизациите все по-скъпи и трудни за осигуряване с всяка изминала година.

В същото време въздушните операции се променят. Съвременните конфликти залагат все повече на мрежово свързани системи, безпилотни летателни апарати, масово произвеждани многоцелеви изтребители и гъвкави "системи от системи", които действат съвместно в силно оспорвана среда. В този контекст дори най-мощният самолет губи част от стойността си, ако не може лесно да се произвежда, обновява и интегрира в по-голяма и мащабируема бойна структура.

Американските военновъздушни сили подчертават, че F-22 няма да бъде изведен рязко от експлоатация. Процесът ще бъде постепенен и ще започне с отписване на най-старите и най-малко способни машини. Същевременно по-модерните самолети ще останат в първа линия и ще получават обновления, за да запазят бойната си ефективност. Но бъдещето на F-22 Raptor е ясно - самолетът бавно, но сигурно ще отстъпи мястото си на F-35, ново поколение дронове, за да бъде напълно изместен от изтребители шесто поколение, като F-47.

