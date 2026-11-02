3378 Снимка: Boeing

Американски търговски сателит е заснел китайския експериментален космически самолет "Шънлун" (Shenlong), който Пекин разработва и използва в пълна секретност. Снимката е направена още през 2024 г., но беше публикувана едва сега като част от разсекретен доклад на американското военно разузнаване.

Кадърът е заснет от сателит на компанията Vantor, известна преди като Maxar. На него се вижда апарат с две тесни крила и обект, който изглежда като прикрепен спътник с два големи слънчеви панела.

Дизайнът на китайския апарат напомня на американския военен космически самолет X-37B, разработен от Boeing и използван от Космическите сили на САЩ. Подобно на него, "Шънлун" може да остава продължително време в орбита, но предназначението му все още не е напълно ясно.

Публикуването на снимката дава рядка възможност да се види реалният облик на китайския космически самолет. Самият доклад обаче не разкрива много за задачите му. През последните шест години Китай е провел четири мисии с "Шънлун", но не е предоставил подробна информация за тях.

Behold: The US Defense Intelligence Agency has released a report on challenges to security in space, including an NEI image of China’s spaceplane from Maxar, taken in 2024. https://t.co/F3msSwoFph — Andrew Jones (@AJ_FI) October 27, 2026

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Китайската космическа агенция твърди, че програмата трябва да проправи пътя към "по-удобни и достъпни методи за пътуване в двете посоки" за мирното използване на космоса. Наблюденията на апарата обаче показват, че той е освобождавал неизвестни обекти по време на полетите си. Според експерти е възможно да е използвал и роботизирани манипулатори за улавяне на други обекти в орбита.

Междувременно американският X-37B има хиляди дни в орбита през последните 16 години. Най-новата му мисия започна през август 2025 г. През 2024 г. апаратът извърши рискова маневра, известна като аеродинамично спиране. При нея той използва съпротивлението на земната атмосфера, за да намали скоростта си и да промени орбитата си.

Разсекретеният доклад на Пентагона обръща внимание и на други китайски космически способности. Според американското военно разузнаване Китай разполага с няколко наземни лазерни оръжейни системи с различна мощност, предназначени да смущават, влошават работата или повреждат сателити.

"До края на 20-те години на този век Китай може да разполага с космически системи за насочена енергия и по-мощни наземни системи, способни да застрашават сателити в по-високи орбити", се посочва в доклада.

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