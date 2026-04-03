Още през 2023 г. близо 88% от автомобилните застрахователи в САЩ са използвали или планирали да използват AI за обработка на искове

Застрахователните компании в САЩ все по-често внедряват системи с изкуствен интелект, които автоматизират обработката на искове. Новата тенденция позволява по-бързо вземане на решения, но води и до повече откази - включително при случаи, които биха били одобрени от човек.

AI се използва широко в т.нар. масови застраховки като здравни, автомобилни и жилищни. При стандартна процедура медицински услуги се подават към застрахователя чрез унифицирани формуляри. Човешки експерт обикновено може да прецени необходимостта от дадено лечение. При автоматизирани системи обаче дори малки технически грешки могат да доведат до отказ.

Показателен е случаят на 80-годишната Айрис Смит от щата Флорида, която страда от артрит. Според разследване на изданието Palm Beach Post тя може да е жертва на автоматизирани откази при предварително одобрение на лечение. Флорида е сред шестте щата, които тестват подобни AI системи в рамките на програмата Medicare.

"Не мисля, че една корпорация трябва да казва на хората какво могат и какво не могат да правят", казва Айрис Смит. "Моите лекари ме познават. Аз познавам лекарите си. Когато ме боли - а това е всяка сутрин - имам нужда от лечение."

Конгресменът Лоис Франкел от Флорида също се обявява против използването на такива системи. "Вярваме, че Medicare е създадена с обещанието, че ако лекарят ви каже, че имате нужда от лечение, ще го получите, а не че това ще решава изкуствен интелект", заявява тя.

Компаниите виждат сериозен потенциал в автоматизацията. Още през 2023 г. близо 88% от автомобилните застрахователи в САЩ са използвали или планирали да използват AI за обработка на искове. Данни от Националната асоциация на застрахователните комисари показват, че 84% от здравните застрахователи вече прилагат изкуствен интелект за дейности като предварително одобрение на медицински услуги.

Системите могат да отказват искове автоматично при формални несъответствия или грешки. Това дава възможност на компаниите да ограничават разходите си, но увеличава риска за потребителите да останат без покритие.

Регулацията изостава от развитието на технологиите. В момента 22 щата в САЩ нямат правила за използването на изкуствен интелект в застраховането. Сред тях са Флорида и Джорджия, но и щати като Орегон и Минесота.

Експерти предупреждават, че липсата на контрол може да задълбочи проблемите в системата, особено в здравното застраховане, където достъпът до лечение зависи от решенията на частни компании.

