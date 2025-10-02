3462 Снимка: iStock by Getty Images

Вместо години зад решетките, осъдените да изтърпяват наказанието си само за няколко минути. Това не е сценарий от научнофантастичен филм, а основата на революционната концепция "Cognify" - визия за бъдещето на наказателното правосъдие. В нея фокусът се измества от наказанието към бързата и ефективна рехабилитация.

Идеята, представена от научния влогър Хашем Ал-Гайли, е базирана на авангардна невротехнология, която позволява създаването и имплантирането на изкуствени спомени директно в мозъка на извършителя на престъпление.

Тези спомени се генерират в реално време от изкуствен интелект и са индивидуално съобразени със спецификата на престъплението и психологическия профил на осъдения.

Процедурата започва с избор, предоставен на затворника: десетилетия в традиционен затвор или ускорена рехабилитация чрез "Cognify".

При съгласие се извършва мозъчно сканиране с висока резолюция, за да се създаде детайлна карта на невронните пътища. Това позволява на устройството да насочи действието си към ключови области, отговорни за паметта, емпатията и логическото мислене, като хипокампуса и префронталния кортекс.

По време на няколкоминутната сесия, в съзнанието на осъдения времето тече много по-бавно, позволявайки му да преживее години от спомени, създадени с цел да предизвикат емпатия и разкаяние.

Например, извършител на насилствено престъпление може да изпита деянието си от гледната точка на жертвата, усещайки нейната болка и страдание. Технологията може да симулира и дългосрочните последици от деянието - скръбта на близките или травмата, оставена у потърпевшия. Системата за емоционална регулация би могла да модулира невротрансмитери, за да предизвика състояния на угризение, които са решаващи за осъзнаването на вината.

Освен чисто моралната трансформация, концепцията "Cognify" обещава и огромни икономически и социални ползи. Премахването на нуждата от дългосрочно лишаване от свобода би намалило драстично разходите за поддръжка на затвори и персонал.

Спестените средства биха могли да бъдат пренасочени към сфери като образование, здравеопазване и социални програми. По-бързата реинтеграция на реабилитираните лица в обществото пък би допринесла за икономическия растеж и намаляването на рецидива.

Създателите на концепцията предвиждат и други приложения на технологията - например за лечение на посттравматично стресово разстройство (ПТСР) чрез замяна на травматични спомени с позитивни, както и за подпомагане на пациенти с тежка загуба на паметта.

Макар и все още в сферата на теорията, "Cognify" повдига фундаментални въпроси за природата на паметта, наказанието и човешката идентичност, очертавайки едно възможно и коренно различно бъдеще на правосъдната система.

