Вместо години зад решетките, осъдените да изтърпяват наказанието си само за няколко минути. Това не е сценарий от научнофантастичен филм, а основата на революционната концепция "Cognify" - визия за бъдещето на наказателното правосъдие. В нея фокусът се измества от наказанието към бързата и ефективна рехабилитация.

Идеята, представена от научния влогър Хашем Ал-Гайли, е базирана на авангардна невротехнология, която позволява създаването и имплантирането на изкуствени спомени директно в мозъка на извършителя на престъпление.

Тези спомени се генерират в реално време от изкуствен интелект и са индивидуално съобразени със спецификата на престъплението и психологическия профил на осъдения.

Процедурата започва с избор, предоставен на затворника: десетилетия в традиционен затвор или ускорена рехабилитация чрез "Cognify".

При съгласие се извършва мозъчно сканиране с висока резолюция, за да се създаде детайлна карта на невронните пътища. Това позволява на устройството да насочи действието си към ключови области, отговорни за паметта, емпатията и логическото мислене, като хипокампуса и префронталния кортекс.

Мозъкът съхранява три копия на всеки спомен
Виж още Мозъкът съхранява три копия на всеки спомен

По време на няколкоминутната сесия, в съзнанието на осъдения времето тече много по-бавно, позволявайки му да преживее години от спомени, създадени с цел да предизвикат емпатия и разкаяние.

Например, извършител на насилствено престъпление може да изпита деянието си от гледната точка на жертвата, усещайки нейната болка и страдание. Технологията може да симулира и дългосрочните последици от деянието - скръбта на близките или травмата, оставена у потърпевшия. Системата за емоционална регулация би могла да модулира невротрансмитери, за да предизвика състояния на угризение, които са решаващи за осъзнаването на вината.

Освен чисто моралната трансформация, концепцията "Cognify" обещава и огромни икономически и социални ползи. Премахването на нуждата от дългосрочно лишаване от свобода би намалило драстично разходите за поддръжка на затвори и персонал.

Имплантират фалшиви спомени с помощта на дейпфейк
Виж още Имплантират фалшиви спомени с помощта на дейпфейк

Спестените средства биха могли да бъдат пренасочени към сфери като образование, здравеопазване и социални програми. По-бързата реинтеграция на реабилитираните лица в обществото пък би допринесла за икономическия растеж и намаляването на рецидива.

Създателите на концепцията предвиждат и други приложения на технологията - например за лечение на посттравматично стресово разстройство (ПТСР) чрез замяна на травматични спомени с позитивни, както и за подпомагане на пациенти с тежка загуба на паметта.

Макар и все още в сферата на теорията, "Cognify" повдига фундаментални въпроси за природата на паметта, наказанието и човешката идентичност, очертавайки едно възможно и коренно различно бъдеще на правосъдната система.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30224
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21624
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5429
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9109
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3893
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1863
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3728
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1851