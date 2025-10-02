Затворът на бъдещето: Присъдите траят цяла вечност, но се излежават за минути (видео)
Футуристична концепция предлага рехабилитация на престъпници чрез имплантиране на изкуствени спомени
Вместо години зад решетките, осъдените да изтърпяват наказанието си само за няколко минути. Това не е сценарий от научнофантастичен филм, а основата на революционната концепция "Cognify" - визия за бъдещето на наказателното правосъдие. В нея фокусът се измества от наказанието към бързата и ефективна рехабилитация.
Идеята, представена от научния влогър Хашем Ал-Гайли, е базирана на авангардна невротехнология, която позволява създаването и имплантирането на изкуствени спомени директно в мозъка на извършителя на престъпление.
Тези спомени се генерират в реално време от изкуствен интелект и са индивидуално съобразени със спецификата на престъплението и психологическия профил на осъдения.
Процедурата започва с избор, предоставен на затворника: десетилетия в традиционен затвор или ускорена рехабилитация чрез "Cognify".
При съгласие се извършва мозъчно сканиране с висока резолюция, за да се създаде детайлна карта на невронните пътища. Това позволява на устройството да насочи действието си към ключови области, отговорни за паметта, емпатията и логическото мислене, като хипокампуса и префронталния кортекс.
По време на няколкоминутната сесия, в съзнанието на осъдения времето тече много по-бавно, позволявайки му да преживее години от спомени, създадени с цел да предизвикат емпатия и разкаяние.
Например, извършител на насилствено престъпление може да изпита деянието си от гледната точка на жертвата, усещайки нейната болка и страдание. Технологията може да симулира и дългосрочните последици от деянието - скръбта на близките или травмата, оставена у потърпевшия. Системата за емоционална регулация би могла да модулира невротрансмитери, за да предизвика състояния на угризение, които са решаващи за осъзнаването на вината.
Освен чисто моралната трансформация, концепцията "Cognify" обещава и огромни икономически и социални ползи. Премахването на нуждата от дългосрочно лишаване от свобода би намалило драстично разходите за поддръжка на затвори и персонал.
Спестените средства биха могли да бъдат пренасочени към сфери като образование, здравеопазване и социални програми. По-бързата реинтеграция на реабилитираните лица в обществото пък би допринесла за икономическия растеж и намаляването на рецидива.
Създателите на концепцията предвиждат и други приложения на технологията - например за лечение на посттравматично стресово разстройство (ПТСР) чрез замяна на травматични спомени с позитивни, както и за подпомагане на пациенти с тежка загуба на паметта.
Макар и все още в сферата на теорията, "Cognify" повдига фундаментални въпроси за природата на паметта, наказанието и човешката идентичност, очертавайки едно възможно и коренно различно бъдеще на правосъдната система.