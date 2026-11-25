Намесата на Доналд Тръмп постави компанията под засилен контрол, а Конгресът подготвя изслушвания за националната сигурност и възможни конфликти на интереси

1346 Снимка: БТА/АП

Завръщането на Дженсен Хуанг начело на Nvidia след личната намеса на американския президент Доналд Тръмп предизвика сериозно напрежение във Вашингтон. Представители и на двете основни политически партии настояват за разследване на обстоятелствата около възстановяването му на поста главен изпълнителен директор. Законодателите поставят въпроси за независимостта на ръководството на Nvidia, възможен политически натиск и рискове за националната сигурност.

Скандалът започна по-рано през ноември, когато Хуанг подаде оставка след разкрития за извънбрачни връзки, включително с Алис Хуанг - ръководител в компания, която е клиент на Nvidia. Американски представители я заподозряха във връзки с китайското разузнаване, но тези обвинения не са доказани публично. Въпреки първоначалната позиция на управителния съвет, че няма да възстанови Хуанг, решението беше променено след намеса на високопоставени представители на американската администрация.

Тръмп публично потвърди, че е настоявал за връщането на основателя на Nvidia. Това предизвика критики, тъй като президентът притежава акции в компанията, а поскъпването им след новината повдигна въпроси за възможна лична финансова изгода. Демократите, които ще поемат контрола над Конгреса през януари, възнамеряват да разследват контактите между Белия дом и Nvidia. Законодатели от Републиканската партия също изразиха притеснения, особено във връзка с износа на усъвършенствани чипове към Китай.

Хуанг вече се е съгласил да даде показания пред няколко комисии на Конгреса. На 1 декември той трябва да участва в изслушвания пред комисии на Камарата на представителите, а на 3 декември е насрочено публично заседание на банковата комисия на Сената.

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По-късно през месеца се очаква въпроси да бъдат отправени и към министъра на търговията Хауърд Лутник. Така Nvidia е изправена пред продължителни проверки, които могат да засегнат както корпоративното ѝ управление, така и отношенията ѝ с американските власти.

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