Новите мощности в Оберкохен трябва да облекчат едно от основните ограничения пред ASML

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Германската компания Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology въведе в експлоатация първата нова производствена сграда от мащабното разширяване на своя комплекс в Оберкохен. Новите площи са част от най-голямото увеличение на капацитета в историята на подразделението и ще добавят около 25 000 кв. метра за производство и свързани с него дейности. Инвестицията е от огромно значение не само за Zeiss, но и за ASML, тъй като германската компания произвежда критично важните оптични системи за най-модерните литографски машини в света.

Zeiss е стратегически партньор и практически незаменим доставчик за ASML при EUV литографията. Именно нейните изключително прецизни огледала, осветителни модули и проекционни системи позволяват върху силициевите пластини да бъдат създавани структури с размери под 10 нанометра. Те работят със светлина с дължина на вълната едва 13,5 нанометра и са сред най-сложните оптични системи, създавани някога. Без тях ASML не би могла да произвежда машините, използвани от компании като TSMC, Samsung и Intel за създаването на най-модерните процесори и чипове за изкуствен интелект.

Разширяването идва в момент, когато търсенето на EUV оборудване продължава да расте, а ASML се стреми да увеличи производството и да съкрати времето за сглобяване на своите системи. Един от основните проблеми обаче не е само капацитетът на заводите на нидерландската компания, а скоростта, с която Zeiss може да произведе необходимата оптика. Отделни огледала се обработват и полират в продължение на месеци, като повърхността им трябва да бъде толкова прецизна, че отклоненията се измерват на атомно ниво. След това компонентите преминават през сложни проверки във вакуумна среда, преди да могат да бъдат интегрирани в литографска система.

Особено голямо предизвикателство представлява новото поколение High-NA EUV оборудване. Само една проекционна оптична система може да включва повече от 40 000 части и да тежи около 12 тона, а осветителният модул съдържа още десетки хиляди компоненти. Това означава, че отварянето на нова сграда няма автоматично да доведе до незабавно увеличение на доставките. Необходими са специализирани машини, чисти помещения, сложни производствени процеси и висококвалифицирани служители, чието обучение също отнема значително време.

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Значението на бизнеса се вижда и във финансовите резултати на Zeiss. Приходите на подразделението Semiconductor Manufacturing Technology достигнаха 5,055 млрд. евро през финансовата 2024/2025 година, а цялата група Zeiss отчете почти 11,9 млрд. евро приходи. Компанията разширява производството си не само в Оберкохен, но и във Вецлар, където изгражда нов многофункционален завод, както и в други германски обекти. Тези инвестиции показват, че следващото голямо увеличение на производството на най-модерни чипове няма да зависи единствено от фабриките на производителите на полупроводници, а и от способността на Zeiss да създава оптиката, без която EUV машините на ASML не могат да работят.

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