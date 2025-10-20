2429 Снимка: iStock by Getty Images

Жена в Калифорния успешно използва инструменти с изкуствен интелект, включително ChatGPT, за да отмени заповедта си за изгонване и да избегне десетки хиляди долари глоби след няколкомесечни съдебни спорове.

Както съобщава NBC News, Лин Уайт изостанала с наема си и първоначално загубила делото пред журито след получаване на заповед за изгонване. Вместо да продължи да работи с местна организация за защита на наемателите, тя се консултирала с ChatGPT и платформата за търсене с изкуствен интелект Perplexity, за да се защитава сама в съда.

Обикновено това е много лоша идея. Но според NBC, чатботът е открил потенциални грешки в процедурните решения на съдията по делото на Уайт, посъветвал я какви действия да предприеме и дори подготвил писмените ѝ отговори до съда.

"Не мога достатъчно да подчертая колко полезен беше изкуственият интелект в моя случай," казва тя пред телевизията. "Никога, абсолютно никога, нямаше да се справя без изкуствен интелект".

Уайт не е единствената от нарастващия брой хора, които са се защитавали сами с помощта на изкуствен интелект — и са спечелили.

Друга е Стейси Денет, собственичка на бизнес за домашен фитнес от Ню Мексико, която използвала AI, за да постигне успешно извънсъдебно споразумение по дело за неплатен дълг.

"Казвах на ChatGPT да си представи, че е професор по право в Харвард, и да разкъса аргументите ми на парчета," споделя Денет пред NBC. "Да ги разкъса, докато не получа шестица на задачата."

Резултатите били впечатляващо убедителни.

"Ако правото е нещо, което ви интересува като професия, със сигурност бихте се справили отлично," ѝ написали насрещните адвокати в имейл.

Въпреки това инструментите невинаги са успешни при обжалване на решения или при спечелване на съдебни дела.

ИИ системите са известни с това, че понякога измислят или изопачават информация — нещо, което може да постави самозащитаващ се гражданин в затруднение. Например, предприемачът на енергийни напитки Джак Оуок бил санкциониран през август, след като подал съдебен документ, пълен с измислени цитати. Съдът му наредил да извърши десет часа общественополезен труд, съобщава NBC.

Още по-тревожно е, че дори все повече професионални адвокати са хванати да подават документи, генерирани от AI.

Например, само тази седмица 404 Media съобщи, че адвокат от Ню Йорк, уловен да използва AI в съдебна зала, след това бил хванат отново — този път за това, че подал обяснение на грешката си, също генерирано от изкуствен интелект.

"Това дело добавя още една неприятна глава към историята на злоупотребата с изкуствен интелект в правната професия," написа разочарованият съдия в решението си.

През август калифорнийски адвокат получил "историческа" глоба от 10 000 долара, след като подал апелация, изцяло генерирана от AI — като 21 от 23 цитирани съдебни решения се оказали напълно измислени.

Въпреки опасностите от подвеждане на съдилищата, лесният достъп до инструменти с изкуствен интелект доведе до вълна от хора, които се защитават сами в съда.

"Видях повече самозащитаващи се граждани през последната година, отколкото през цялата си кариера," казва Меган Холмс, паралегал в адвокатската кантора Thorpe Shwer, пред NBC.

Това се случва въпреки факта, че компании като Google изрично предупреждават потребителите да не разчитат на AI за правни съвети.

В своите условия за ползване например, компанията xAI на Илон Мъск предупреждава потребителите да не използват услугите ѝ за "високорискови автоматизирани решения, които засягат безопасността, законните или материалните права на дадено лице."

Въпреки тези ограничения, инструментите като ChatGPT продължават да дават подробни отговори на правни въпроси — за добро или за зло.

"Мога лесно да разбера как човек без адвокат, който няма средства да наеме такъв, би се изкушил да се довери на тези инструменти," казва адвокат Робърт Фройнд пред NBC. "Това, което не мога да разбера, е как адвокат би предал най-основните си задължения към клиента... и би представил аргументи, изградени върху пълна измислица."

