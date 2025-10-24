Компанията Meta на Марк Зукърбърг предприема ново мащабно преструктуриране в своето звено за изкуствен интелект, като съкращава около 600 позиции в ключовата си лаборатория, наречена "Superintelligence" или "Лаборатория по свръхинтелект". Този ход изглежда в рязък контраст с агресивната кампания за привличане на таланти, водена лично от Зукърбърг по-рано през годината, когато на водещи специалисти бяха предлагани многогодишни договори на стойност до 1 милиард долара.

Във вътрешно съобщение ръководителят на Meta AI, Александър Уанг, обяснява, че целта е оптимизация на по-големия отдел за изкуствен интелект.

"С намаляването на екипа ще са необходими по-малко разговори за вземане на решение, а всеки човек ще носи по-голяма отговорност и ще има повече възможности за въздействие", пише той.

Въпреки съкращенията, от Meta уверяват, че продължават да наемат служители за новосъздадения си отдел TBD Lab, който работи по следващо поколение AI модели. Уволнените от "Superintelligence" са насърчени да кандидатстват за други позиции в компанията.

Настоящите съкращения са поредният признак за сътресения в Meta, която е въвлечена в ожесточената надпревара в сферата на AI и инвестира огромни суми за привличане на кадри. Само през юни компанията придоби 49% дял в Scale AI за 15 милиарда долара, като назначи тогавашния ѝ главен изпълнителен директор Уанг за ръководител на собствените си AI проекти.

През юли Зукърбърг обяви създаването на лабораторията "Superintelligence" с неясно дефинираната цел за създаване на "личен свръхинтелект". По-малко от месец по-късно обаче беше съобщено за замразяване на наемането на AI специалисти като част от "базово организационно планиране".

Въпреки турбуленциите, Meta продължава да инвестира, като наскоро обяви партньорство с Blue Owl Capital за изграждане на центрове за данни за AI на стойност 27 милиарда долара.

Ръководството на компанията твърди, че съкращенията не са знак за отказ от амбициите в тази област и че свръхинтелектът остава основен приоритет. Междувременно анализатори предупреждават за нарастващ балон в сектора, който може да се спука и да повлече надолу икономиката.

