Спецоперацията е по съдебна заповед от САЩ заради пиратското съдържание в сайтовете

Homeland Security Investigations

Трите най-големи торент сайта в България - Zamunda, Arena и Zelka - бяха спрени в рамките на международна операция с участието на Европол, ГДБОП, ДАНС, американски служби, следствието и прокуратурата.

Към този момент част от домейните продължават да работят за потребителите от България. Достъпни са arenabg.com и zamunda.se. При опит за влизане в zamunda.net, zamunda.ch и zelka.org се появява изображение от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и достъпът до сайта е невъзможен.

Достъпът до сайтовете е невъзможен от САЩ, Германия и други държави по света. При опит се показва съобщението от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

При опит за достъп до платформите потребителите виждат съобщение, че домейните са иззети въз основа на съдебна заповед, издадена в Съединените щати. Според текста, публикуван на сайтовете, изземването е извършено от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (Homeland Security Investigations) по нареждане на Окръжния съд за Южния окръг на щата Мисисипи.

Проверка в WHOIS базите данни показва, че домейнът zamunda.net е обновен на 29 януари 2026 г., а DNS сървърите му вече сочат към - ns1.seizedservers.com и ns2.seizedservers.com.

При влизане в zamunda.ch се вижда и съобщение на български език Снимка: Национална следствена служба

Това е стандартна практика при съдебно изземване на интернет домейни от американските власти.

Операцията е част от координирани международни действия срещу онлайн пиратството и нарушенията на авторското право. Zamunda, Arena и Zelka предлагаха достъп до разнообразно съдържание, включително филми, музика, игри и софтуер.

По-рано българските власти съобщиха, че са били образувани досъдебни производства срещу администраторите на подобни платформи за престъпления срещу интелектуалната собственост, както и за данъчни нарушения.

До момента не е публикувано официално съобщение от компетентните институции с подробности за операцията. При сходни случаи в миналото подобни платформи често са възстановявали дейността си чрез алтернативни домейни, но остава неясно дали това ще се случи и този път.

Атаката срещу българските торент сайтове идва след повече от две десетилетия на правен и политически натиск от страна на САЩ.

През 2006 г. бяха първите акции и арести на собствениците на Arena.bg, като те продължиха през 2007 г. с тези на Zamunda.net. Заведени бяха и дела, на които отне около четири години да влязат в съда. През 2012 година Zamunda попадна в списък на американските власти с големи нарушители на авторски права.

Сайтовете обаче продължиха да работят и да са едни от най-посещаваните в страната. Една от пречките по свалянето на Arena и Zamunda е, че те оперират чрез сървъри извън България.

