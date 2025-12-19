Както често се оказва - "безплатното" в интернет често е доста скъпо. Нова разследваща публикация разкрива мащабна схема за събиране и търговия с чувствителни потребителски данни, свързана с популярно разширение за браузъра Google Chrome.

Израелската компания за киберсигурност Koi установява, че безплатното разширение Urban VPN Proxy - използвано от около 6 милиона души и дори отбелязано като featured в Chrome Web Store - не просто предлага VPN услуга. Под повърхността му работят скриптове, които прихващат и записват разговори с водещи AI платформи като ChatGPT, Claude, Gemini, Grok и DeepSeek.

Според изследователя Идан Дардикман от Koi, събраните данни включват всичко, което потребителите споделят с чатботовете си - медицински въпроси, финансови детайли, лични проблеми, както и фирмен или програмен код. Тази информация впоследствие се използва и продава за "маркетингови анализи".

Още по-притеснителното е, че събирането на данни се случва постоянно - независимо дали VPN функцията е включена или не. Скриптовете са активирани по подразбиране от момента на инсталация. Както отбелязва Forbes, "няма потребителска настройка за изключване на тази функция". Единственият начин да се спре събирането на данни е пълното деинсталиране на разширението.

Компанията зад Urban VPN Proxy - Urban Cyber Security Inc - не крие напълно практиката си. В политиката за поверителност изрично се посочва, че уеб данните се споделят с партньорска компания за обработка и търговска употреба. В същото време страницата на разширението в Chrome Web Store твърди, че данните "не се продават на трети страни" и "не се използват извън основната функционалност" - изявления, които очевидно влизат в противоречие с реалните практики.

Разследването показва, че проблемът не се ограничава само до едно разширение. Същият издател стои зад още поне седем приложения с аналогична функционалност, използвани от над 2 милиона души, като повечето от тях също са официално "препоръчани" от Google.

"Ако имате инсталирано някое от тези разширения - деинсталирайте го незабавно", предупреждава Дардикман. Според него всеки трябва да приема, че разговорите му с AI от последните месеци може вече да са събрани и споделени с трети страни.

Случаят е поредното напомняне, че дори на пръв поглед легитимни и препоръчани инструменти могат да крият сериозни рискове за личната неприкосновеност. Проверяването на политиките за поверителност и ограничаването на излишни разширения в браузъра изглежда все по-необходимо - особено в ерата на масовото използване на изкуствен интелект.

