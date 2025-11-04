Дигиталната среда в Китай е на път да претърпи съществена трансформация. Пекин въвежда нови правила в платформи като Douyin, Weibo и Bilibili. Сайтовете вече ще изискват от инфлуенсърите, които коментират професионални теми, първо да докажат, че притежават съответната професионална диплома от университет. Говорещите по теми, като финанси, медицина, право, образование и други, ще трябва да са специалисти.

Стряскащата реалност на "фабриките за инфлуенсъри"
Мярката не е насочена само срещу търсенето на сензации, а е пряк отговор на нарастващото обществено недоволство. Някои дори я наричат "битка с глупостта".

Зачестяват оплакванията срещу неквалифицирани лица, които разпространяват съвети, които водят до здравни или финансови проблеми. Според проучвания близо 30% от потребителите на социални мрежи са се сблъсквали с подвеждащи твърдения от инфлуенсъри.

С този стратегически ход Пекин цели да възстанови общественото доверие и да гарантира по-висок стандарт на информацията в сектори, които пряко засягат живота на гражданите.

Отговорността за прилагането на новите правила е възложена изцяло на самите платформи. Дигиталните гиганти вече са задължени стриктно да проверяват и регистрират професионалната квалификация на създателите на съдържание.

Неспазването на изискванията може да доведе до сериозни глоби, достигащи 100 000 юана (около 25 000 лева). Политиката, обобщена с фразата "Без проверка няма достъп", превръща платформите в ключови регулатори, които активно ще спират неверифицирани акаунти и ще премахват неотговарящо на изискванията съдържание.

Тази промяна бележи повратен момент в разбирането за онлайн влиянието в Китай. Докато доскоро популярността и забавлението бяха водещи, сега акцентът се измества към доказаната експертиза.

