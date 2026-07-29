Повече от половината нови статии на английски език, публикувани онлайн, вече са създадени с помощта на изкуствен интелект

2232 Снимка: iStock by Getty Images

Теорията за "мъртвия интернет" (Dead Internet Theory), която дълго време се смяташе за интернет конспирация, започва да намира все повече опора в реалните данни. Статистиките показват, че автоматизираните системи вече генерират по-голямата част от интернет трафика.

Според анализ на списание Fortune различни изследвания сочат, че активността на ботовете вече надминава тази на реалните потребители. Основна роля за това играят новото поколение AI агенти - автономни системи, които могат самостоятелно да сърфират в интернет, да търсят информация, да пазаруват или да изпълняват различни задачи вместо хората.

"Наблюдаваните данни сочат едно и също - има все повече бот активност. Именно AI агентите стоят зад голяма част от интернет трафика, който виждаме днес", коментира анализаторът от PitchBook Руди Янг. С други думи - ботовете вече са повече от хората.

Допълнително потвърждение идва от Cloudflare. Компанията съобщи през юни, че за първи път в историята 57% от всички заявки към уебсайтовете в нейната мрежа идват от ботове, а не от реални потребители.

Автоматизираните системи отдавна присъстват в социалните мрежи, но разпространението на генеративния изкуствен интелект и AI агентите ускорява тенденцията. Все повече хора използват такива инструменти, за да извършват онлайн проучвания, покупки или други ежедневни задачи без директното си участие.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Дори главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман още миналата година предупреди, че теорията за "мъртвия интернет" започва да изглежда все по-правдоподобна.

Според доклад на компанията за киберсигурност HUMAN, цитиран от Fortune, трафикът, генериран от AI агенти, е нараснал със 7851% само за една година.

Това създава нови предизвикателства за собствениците на сайтове. За разлика от хората, AI агентите не гледат реклами, което означава, че не носят приходи от рекламни импресии, въпреки че натоварват сървърите със заявките си.

"Те използват интернет по напълно различен начин. Практически се появява изцяло нов тип потребител, с който бизнесът трябва да се съобразява", смята Янг.

Променя се не само трафикът, но и самото съдържание в интернет. Според проучване на SEO компанията Graphite повече от половината нови статии на английски език, публикувани онлайн, вече са създадени с помощта на изкуствен интелект.

Успоредно с това Google все по-силно залага на AI при търсенето на информация. Вместо традиционния списък с връзки към сайтове, компанията постепенно премества фокуса към чатбот, който директно генерира отговори на потребителските въпроси.

Макар теорията за "мъртвия интернет" да остава силно преувеличена в конспиративната си форма, реалността показва, че автоматизираните системи вече играят все по-значима роля както при генерирането на интернет трафика, така и при създаването на съдържание, което променя начина, по който функционира световната мрежа.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.