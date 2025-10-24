Въпреки това от компанията на Сам Алтман вече работят по собствена операционна система

426 Снимка: OpenAI

Компанията OpenAI, създател на популярния чатбот ChatGPT, представи нов продукт - браузър с изкуствен интелект на име Atlas. Според анонса, той е проектиран да се превърне в "супер-асистент", способен самостоятелно да изпълнява сложни задачи като резервиране на полети или онлайн пазаруване. Въпреки големите очаквания обаче, първите впечатления на потребителите са предимно негативни.

Основният проблем, изтъкнат от медии като The Verge, е, че Atlas е далеч от обещаната ефективност.

При тестове се оказва, че браузърът е изключително бавен. Задача като попълване на количка в Amazon с продукти, базирани на историята на сърфиране, отнема цели десет минути.

За сравнение, конкурентният AI браузър Comet се справя за две минути, което също се счита за твърде бавно. В друг случай търсенето на самолетни билети е продължило 16 минути.

Освен скоростта, функционалността също предизвиква критики. Резултатите от търсенето често са неверни, а самият браузър силно ограничава достъпа до популярни сайтове, включително портали за онлайн банкиране и новинарски издания като New York Times.

По ирония на съдбата, в горния десен ъгъл на страницата с резултати е поставен линк към търсачката на Google - мълчаливо признание за собствените му ограничения.

На техническо ниво Atlas е изграден върху Chromium - платформа с отворен код, използвана от гиганти като Google Chrome, Opera и Brave. Това го прави почти неразличим от сходни продукти като Comet на Perplexity или интегрирания Gemini в Chrome. Липсва реална иновация, която да оправдае съществуването му.

По-тревожни обаче са опасенията за сигурността. Експерти предупреждават за уязвимост, известна като "prompt injection". Чрез тази техника злонамерени лица могат да вмъкнат скрити команди в заявките към изкуствения интелект и да го накарат да извършва вредни действия.

Според Джордж Чалхуб, преподавател в UCL Interaction Center, това превръща AI асистента от полезен инструмент в потенциален вектор за атака. "Той може да извлече всичките ви имейли, да открадне лични данни, пароли или да влезе във Facebook профила ви", коментира той пред Fortune.

Въпреки проблемния старт, Atlas е само първа стъпка от по-големите амбиции на OpenAI да създаде цялостна операционна система. Компанията вече представи възможност за разработване на приложения в ChatGPT, което показва, че визията за бъдещето остава непроменена, дори ако настоящият продукт не вдъхва доверие.

