Европейската комисия (ЕК) оповести днес предварителното заключение от проверката на социалната мрежа TikTok, според което платформата нарушава европейското законодателство заради пристрастяващия си дизайн, предава БТА.

Още по темата

Комисията поясни, че функции като неограниченото скролване, автоматичното възпроизвеждане на съдържание и постоянното получаване на съобщения са в разрез с европейските правила за цифровите услуги. Заключението сочи, че платформата не е проверила как тези възможности за потребителите може да засегнат физическото и психическото им състояние, включително при непълнолетните и уязвимите младежи.

От Брюксел цитират данни от научно изследване, според което подобни функции може да доведат до загуба на самоконтрол. При проверката е установено, че платформата не е отчела също продължителността на употребата на приложението от непълнолетни, особено в нощните часове, както и колко често потребителите отварят приложението.

TikTok изглежда не успява да приложи разумни, съразмерни и работещи мерки за ограничаване на опасностите, свързани с този дизайн, се посочва в съобщението на комисията. Според ЕК е необходима промяна на дизайна, така че да има възможност за "почивки" при използването на приложението.

Комисията уточни, че предварителното заключение не предопределя резултата от проверката, започнала през февруари 2024 г., но ако заключенията се потвърдят в последващата кореспонденция с платформата, ЕК може да издаде решение с налагане на глоба, съразмерна на естеството, тежестта и продължителността на нарушението и на стойност до 6 на сто от общия световен годишен оборот на TikTok.

ИЗБРАНО
Фондация финансирала със стотици хиляди долари дейността на издирвания Ивайло Калушев Днес
Фондация финансирала със стотици хиляди долари дейността на издирвания Ивайло Калушев
46149
Богатството, което няма цена Лайф
Богатството, което няма цена
8439
Нов скандал в ски скоковете: Асове инжектирали пенисите си, за да лъжат с екипировката Корнер
Нов скандал в ски скоковете: Асове инжектирали пенисите си, за да лъжат с екипировката
23972
Опасения за банковата прозрачност на Сан Марино поставят под въпрос асоциирането с ЕС Бизнес
Опасения за банковата прозрачност на Сан Марино поставят под въпрос асоциирането с ЕС
5523
Нидерландия върна на Египет открадната каменна скулптура на 3500 години Impressio
Нидерландия върна на Египет открадната каменна скулптура на 3500 години
319
Румънец откри най-дългата дива змия в света и влезе в Книгата на рекордите на Гинес (видео) Trip
Румънец откри най-дългата дива змия в света и влезе в Книгата на рекордите на Гинес (видео)
6762
Как се правят дробчета по строгановски Вкусотии
Как се правят дробчета по строгановски
477
3 знака, които ще имат късмет на 6 февруари Zodiac
3 знака, които ще имат късмет на 6 февруари
660
Предстои променливо време: Дъжд, кратко застудяване със сняг и отново затопляне Времето
Предстои променливо време: Дъжд, кратко застудяване със сняг и отново затопляне
3102