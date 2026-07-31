Промяната в поведението на чатбота вероятно е свързана с желанието на OpenAI да намали правните рискове

666 Снимка: AP/БТА

Потребители на ChatGPT съобщават, че чатботът вече отказва заявки за писане в стила на конкретни писатели. Промяната предизвика недоволство сред част от хората, които използват изкуствения интелект за създаване на художествени текстове, съобщава Ars Technica.

Според публикации във форума Reddit, ChatGPT вече не изпълнява заявки от типа "напиши текст в стила на определен автор", независимо дали става дума за съвременен или отдавна починал писател. Вместо това системата предлага да пресъздаде общото настроение, темите или литературните похвати, без да копира характерния стил на конкретен творец.

Промяната е предизвикала множество коментари в общността r/WritingWithAI, където някои потребители споделят, че ще преминат към други AI модели като Claude или Gemini, които според тях все още позволяват подобни заявки.

Други обаче подкрепят новия подход. Според тях вместо да се имитира конкретен автор, е по-добре потребителите да описват желаните характеристики на текста - например повече диалог, подробно описание или определена атмосфера - и да изграждат собствен стил.

Темата е особено чувствителна заради продължаващите съдебни спорове около обучението на генеративните AI модели с огромни масиви от книги и други произведения, използвани без изричното съгласие на носителите на авторските права.

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Миналата година писателката Лена Макдоналд предизвика сериозна критика, след като в публикуван роман по невнимание остана AI инструкция, в която се иска текстът да бъде написан в стила на популярната авторка Джей Брий.

Според Ars Technica промяната в поведението на ChatGPT вероятно е свързана с желанието на OpenAI да намали правните рискове. В момента законодателството в много държави не защитава пряко художествения стил като обект на авторско право, но използването на изкуствен интелект за съзнателното му копиране може да се превърне в предмет на бъдещи съдебни спорове. На този фон вече се обсъждат законодателни предложения, които да предоставят по-ясна защита на творческия стил срещу имитация от AI системи.

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