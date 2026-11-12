Новите правила предвиждат по-лесно прекратяване на абонаменти, забрана на фалшивите предупреждения за изчерпани наличности и възможност за изключване на пристрастяващи функции

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Европейската комисия представи предложението си за Закон за цифровата справедливост - Digital Fairness Act, насочен срещу манипулативните практики в сайтовете и онлайн услугите. Целта е потребителите да получат по-голям контрол върху решенията си, вместо да бъдат подтиквани към непланирани покупки или прекомерно използване на дигитални платформи. Заедно със законопроекта Комисията предложи промени в правилата за потребителски надзор, които ще ѝ позволят да разследва определени мащабни нарушения и да налага глоби до 6% от годишния световен оборот на нарушителите.

Сред основните мишени са така наречените "тъмни модели" - похвати в оформлението и работата на интерфейса, които заблуждават хората или ги насочват към нежелани действия. Пример са фалшивите съобщения, че дадена стока почти се е изчерпала, използвани за създаване на усещане за спешност. Предложението обхваща и препятствията пред прекратяването на платени абонаменти, нежеланото им автоматично подновяване и превръщането на безплатни пробни периоди в платени услуги. Предвиждат се по-лесен отказ и по-ясна информация за финансовите ангажименти на потребителя.

Друг важен елемент е възможността хората да изключват функции, предназначени да задържат вниманието им и да насърчават прекомерното използване на платформите. Сред примерите са безкрайното превъртане на съдържание и автоматичното възпроизвеждане на видеоклипове. Мерките са насочени към практики в социалните мрежи, онлайн магазините и други дигитални услуги, които използват поведението на потребителите, за да ги задържат по-дълго или да увеличават разходите им. Предложението предвижда и допълнителна защита срещу персонализирани реклами и цени, насочени към непълнолетни или използващи уязвимостта на хората.

Съпътстващата реформа на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ще даде на Европейската комисия преки правомощия за разследване и санкциониране при особено мащабни случаи. Предвижда се тя да може да се намесва при определени нарушения, които засягат или могат да засегнат потребители в поне две трети от държавите членки, представляващи общо поне две трети от населението на ЕС. Максималната глоба ще достига 6% от годишния световен оборот на компанията. Малките и средните предприятия ще бъдат изключени от този механизъм за пряк надзор на Комисията, като националните органи ще запазят своите правомощия.

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Предложенията предстои да бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета на ЕС, затова правилата и условията за прилагането им могат да претърпят промени. Представянето на пакета не означава, че новите изисквания и санкции вече действат. Според Комисията реформата трябва едновременно да засили защитата на потребителите и да осигури по-справедлива конкуренция за компаниите, които спазват правилата, вместо да печелят предимство чрез подвеждащи интерфейси и затруднен отказ от услуги.

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