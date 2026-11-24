Две мащабни атаки срещу финансови гиганти разкриват как престъпниците използват доверието към служебни процедури. В България подобни измами вече струват на бизнеса милиони евро.

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В края на второто интервю за работа инженер от Binance получава техническа задача. Трябва да изтегли програмен код на компютъра си, както често се случва при подбора на IT специалисти.

Преди това е провел видео разговор с човек от отдел "Човешки ресурси", който дори му е показал профила си в социалните мрежи, заедно с лични снимки и видеа. Вторият разговор е с предполагаемия изпълнителен директор.

Всичко изглежда убедително. Само че компанията, която го интервюира, изобщо не съществува. А задачата, която инженерът изтегля на служебния си компютър, съдържа зловреден софтуер.

За защитата на крайните устройства на служителите в компаниите-клиенти в България A1 предлага Endpoint Protect, базирано на SentinelOne. Решението следи за зловредна активност и може да изолира заразена машина от мрежата. До 25 ноември компанията предлага и преференциални условия за клиентите, които предприемат стъпката да предпазят сигурността на служебните устройства по този начин.

В случая с Binance, няколко седмици след разговора на инженера с мнимите интервюиращи, на 29 октомври, хакери източват криптоактиви за милиарди долари от най-голямата криптоборса в света. По данни на Binance общата стойност на засегнатите активи достига 6,34 млрд. долара, като значителна част от тях впоследствие са блокирани или замразени.

Месец преди атаката срещу Binance друга финансова компания - Revolut - се оказва в центъра на сериозна измама. Престъпници изпращат фалшиви искания за информация от истински имейл адрес на италианска държавна институция. Банката ги приема за легитимни и предоставя чувствителни данни за 680 свои клиенти.

И в двата случая нападателите използват познати служебни процедури - подбор на персонал и обработване на официални искания от разследващите органи.

При Binance проникването минава през компютър на служител.

Използваната от Binance защита обаче не успява да разпознае опасния код.

Снимка: Shutterstock

Как хакерите стигнаха до милиардите на Binance

Според разследването на Binance, публикувано на 3 ноември, атаката започва още през юни, четири месеца преди източването на средствата.

Тогава инженер от екипа, който поддържа инфраструктурата на криптопортфейлите, търси в интернет инструмент за програмиране с изкуствен интелект. Изтегля компрометирана версия на инсталационния софтуер Homebrew и заразява служебния си компютър.

Екипът по сигурността засича проблема, подменя устройството и сменя свързаните с него данни за достъп. Нападателите обаче вече са събрали информация за работата на инженера и колегите му. През септември те се насочват към друг служител от същото направление. Свързват се с него през действителна платформа за търсене на работа, след като предварително са проучили професионалния му опит. Следват двете интервюта и заразената техническа задача. Този път зловредният софтуер остава незабелязан. Хакерите получават възможност да изпълняват команди и да проникват в останалите системи.

На 20 октомври използват компрометирания компютър и вътрешен AI инструмент на Binance, за да получат контрол върху устройствата на още двама инженери. Междувременно откриват права за достъп, необходими за управление на инфраструктурата на криптопортфейлите. Девет дни по-късно задействат зловреден скрипт, с който започва източването.

Само за четири минути пет онлайн портфейла на Binance изпращат над 233 млн. токена XRP към адрес, контролиран от нападателите. Следват трансфери на биткойни и други криптоактиви. Binance засича необичайните операции и спира тегленията, но трансакциите продължават. Хакерите са получили права за изпълнение на операции в блокчейна, които не зависят от обичайните механизми за теглене.

Овладяването на атаката отнема близо четири часа. Към 3 ноември компанията съобщава, че приблизително 2,85 млрд. долара от засегнатите активи са замразени или блокирани. Binance обещава да поеме финансовите загуби за клиентите, а на 4 ноември обявява, че е попълнила резервите си с приблизително 98% от засегнатите активи.

ФБР обвинява Северна Корея за кражбата, но Пхенян отрича да е замесен.

През 2026 г. Binance е установила и предотвратила 57 предполагаеми атаки, свързани със Северна Корея. Компанията вече е познавала тактики като фалшиви интервюта, заразени програмни инструменти и подправени приложения за видеоконференции.

Този път обаче престъпниците успяват да стигнат до най-чувствителната част от инфраструктурата на криптоборсата.

Revolut предаде данните на 680 клиенти на измамник

През септември германският криптопредприемач Феликс Рьомер получава неприятен имейл от Revolut. Банката го уведомява, че личната му информация е попаднала в чужди ръце. Сред разкритите данни са домашният му адрес, снимка на паспорта и историята на финансовите операции. Рьомер живее в Малта и развива бизнес в криптосектора. За него изтичането на подобна информация създава опасност и от физическо изнудване. Престъпниците вече знаят къде живее човек, който вероятно притежава значителни криптоактиви.

Разследване на The Wall Street Journal установява, че хакерите са използвали компрометиран адрес за сертифицирана електронна поща, свързан с префектурата в италианския град Реджо Калабрия. От него изпращали до Revolut искания, представяни като част от официално разследване. Нападателите предварително са проучвали потенциалните си жертви чрез информация от блокчейн трансакции, насочвайки се към хора с предполагаеми големи криптовалутни активи.Сред засегнатите е и Марк Карпелес, бившият ръководител на фалиралата криптоборса Mt. Gox. Той също изразява притеснения за сигурността на себе си и семейството си.

След получаването на данните човек, представящ се с псевдонима I Am Not A Villain, започва да публикува части от информацията и заплашва да разкрие още, ако Revolut не плати откуп. Банката заявява, че не е получила пряко искане за плащане от нападателите.

На 30 септември италианският министър на вътрешните работи Матео Пиантедози потвърждава пред парламента, че Revolut е предоставила данни за 680 клиенти по искания от държавна пощенска кутия, която според него никога преди това не е била използвана от съответната префектура.

Пиантедози заявява, че дори елементарна проверка е можела да открие несъответствия между институцията, характера на исканата информация и нейния обем.

Revolut защитава позицията си с аргумента, че собствените ѝ системи и клиентските средства не са били компрометирани, а престъпниците са използвали действителен правителствен имейл адрес.

Италианският министър обаче настоява, че това не е достатъчно оправдание за предоставянето на толкова чувствителни данни.

Разследването продължава, а италианският орган за защита на личните данни започва сътрудничество с литовския регулатор, който има надзорни правомощия по отношение на европейската банка на Revolut.

На 7 октомври ръководителят на Revolut за Западна Европа Беатрис Коса-Дюмюржие обявява, че компанията ще покрие разходите за подмяна на документите за самоличност на засегнатите клиенти, ако това се наложи.

Паспортът обаче може да бъде сменен. За вече разкрития домашен адрес, финансовата история и информацията за притежаваните активи подобно решение няма.

В България измамите с подменени банкови сметки достигат 13 млн. евро

Българските компании също се сблъскват със злоупотреби с доверие, особено при разплащанията.

Една от познатите схеми започва с обикновена фактура. Престъпниците проникват в служебна кореспонденция или изпращат убедително подправено съобщение от името на доставчик. Банковата сметка е променена, но сумата, основанието за плащане и останалите подробности изглеждат напълно редовни.

Счетоводителят нарежда превода, убеден, че изпълнява задължението си към познат партньор.

По данни на ГДБОП, представени от БОРИКА, стойността на измамите с подменен IBAN в България достига 13 млн. евро през 2025 г.

Според Националния статистически институт през 2024 г. едва 48,6% от българските предприятия са запознавали персонала си със задълженията му по информационна сигурност. Задължителни обучения или информационни материали са използвали само 20,6%.

Служителят, който обработва фактура или искане за клиентски данни, невинаги разполага с достатъчно информация, за да прецени дали съобщението е автентично. Още по-лесно е да допусне грешка, ако организацията няма ясни правила за проверка.

Един от начините да се установят подобни слабости са контролираните атаки. A1 предлага PenTest услуга, при която специалисти изпращат симулирани измамни съобщения до определени екипи или цялата организация и анализират реакциите на служителите.

Тестовете могат да покажат дали хората разпознават подозрителни искания и как действат при опити за измама. Особено полезни са за финансовите отдели, счетоводството и служителите, които обработват чувствителна информация.

Защитата на устройствата решава друг проблем. A1 Endpoint Protect използва поведенчески анализ, за да открива зловредна активност върху компютри и сървъри, и може автоматично да прекратява опасни процеси или да изолира засегнато устройство от мрежата. Екипът на A1 отговаря за внедряването, конфигурирането и поддръжката.

Случаят с Binance обаче показва колко опасно е една компания да разчита само на тази защита. Криптоборсата признава, че зловредният код от фалшивото интервю не е бил разпознат. След като нападателите получават достъп до служебните устройства, те успяват да се доберат и до права за управление на критични системи.

За разплащанията в България предстои и допълнителна защита. Банките вече започнаха поетапно да въвеждат услугата "Проверка на получателя", която сравнява името на получателя с титуляря на посочения IBAN. От 1 януари 2027 г. тя трябва да бъде предоставяна от всички лицензирани в България доставчици на платежни услуги за приложимите преводи в евро.

При несъответствие платецът ще получава предупреждение, преди да потвърди превода. Това може да затрудни част от измамите с подменени банкови сметки, но няма да ги елиминира. Клиентът все още ще може да разреши плащането въпреки предупреждението.

За бизнеса остава най-простата и често пренебрегвана проверка: при необичайно искане за промяна на сметка, предоставяне на данни или изтегляне на софтуер потвърждението да се търси по друг, предварително известен канал.

Българските компании едва ли ще бъдат изправени пред кражба за милиарди долари. Но една подменена фактура може да струва достатъчно, за да остави бизнес без средствата за следващите му плащания.