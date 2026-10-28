Mozilla се опитва да привлече потребителите обратно към браузъра с помощта на популярни интернет личности от времето, когато Firefox държеше до 32% от пазара

1278 Снимка: Mozilla

Firefox се опитва да върне потребителите към по-стария интернет с рекламна кампания, в която участват някои от най-популярните интернет личности и мемета от началото на века. Инициативата на Mozilla, наречена "Come Back to Firefox", е насочена към хората, които са недоволни от проследяването на онлайн активността им и от налагането на функции с изкуствен интелект в съвременните браузъри.

Във видеото се появяват лицата зад меметата - Numa Numa Guy, Overly Attached Girlfriend, Annoying Orange, Bad Luck Brian и Success Kid. В началото на рекламата Numa Numa Guy задава въпроса: "Какво се случи с интернет? Преди беше забавно."

Кампанията противопоставя по-непринудената и експериментална интернет култура от онова време на днешната среда, в която браузърите събират данни за поведението на потребителите, използват ги за рекламни цели и все по-често интегрират инструменти с изкуствен интелект.

Mozilla се надява да възроди интереса към Firefox, който в края на 2000-те и началото на 2010-те години достигаше до 32% от световния пазар на браузъри. Днес делът му е около 2,8%, показват данни на StatCounter.

За разлика от рекламите, които използват генерирани образи, новият клип включва реалните участници в мемовете, заснети днес. Сред тях са Тей Зондей, известен с песента "Chocolate Rain", и Мат Хардинг, популярен с видеата си, в които танцува на различни места по света.

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"Постоянно се връщах към времето, когато Firefox беше в разцвета си и интернет беше наистина забавен, странен и интересен. Именно това усещане искахме да върнем с тази кампания", заяви Джон Соломон, директор "Маркетинг" на Mozilla, пред Mashable.

Той допълни, че целта е да се напомни какво е направило интернет толкова привлекателен в началото. Според Соломон тези хора са помогнали онлайн пространството да бъде странно, креативно, изненадващо и забавно, без да се опитват непременно да станат известни.

Firefox се позиционира като алтернатива на браузъри като Google Chrome, които все по-активно интегрират AI инструменти. Сред възможностите на Firefox са безплатна вградена VPN услуга, настройки за управление на функциите с изкуствен интелект и блокиране на реклами в мобилната версия.

Кампанията идва на фона на усилията на Mozilla да привлече хора, които искат по-голям контрол върху личните си данни и върху инструментите, достъпни в браузъра им. Организацията подчертава независимостта си от големите технологични компании и заявява, че интернет трябва да остане пространство за творчество и свободно изразяване.

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