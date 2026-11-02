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Националното събрание на Франция одобри предложение за въвеждане на такса от 0,055 евро или 5,5 цента за всеки гигабайт данни, доставени до потребители в страната. Мярката може да засегне стрийминг платформите, социалните мрежи, облачните услуги и дистрибуторите на видеоигри. Тя обаче все още не е закон и трябва да премине през останалите етапи от приемането на бюджета за 2027 г.

Предложението е внесено като изменение към финансовия законопроект за следващата година. То е било прието с минимална разлика - 11 гласа "за" срещу 10 "против" сред участвалите в гласуването депутати.

Таксата ще се начислява на доставчиците на съдържание и данни, а не директно на потребителите. Сред потенциално засегнатите компании са Netflix, Google, Meta, Amazon и Akamai, както и платформите за разпространение на видеоигри, като Steam.

Предвидени са и ограничения върху общия размер на задължението. Според предложението то няма да може да надхвърля по-високата от две стойности - 15% от приходите на компанията във Франция или 2% от глобалните ѝ приходи. Това означава, че простото умножаване на прехвърлените гигабайти по ставката не показва непременно реалната сума, която големите компании ще трябва да платят.

Според авторите на инициативата мярката трябва да накара големите технологични компании да участват по-активно във финансирането на френската икономика. Предвижда се количеството прехвърлени данни да се отчита от интернет доставчиците, които ще предават обобщена и анонимизирана информация на данъчните власти. Съдържанието на трафика и конкретните му получатели няма да бъдат проследявани.

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Предложението вече предизвика дискусии за възможното отражение върху видеоигрите и стрийминг услугите. При ставка от 5,5 евроцента на гигабайт изтеглянето на игра с обем 218 GB би довело до около 12 евро потенциално данъчно задължение за разпространителя. В интернет се появиха спекулации, че подобна сума може да бъде добавена към цената на очакваната GTA 6, но Rockstar Games все още не е обявила официалния размер на играта. Няма и потвърждение, че подобна такса ще бъде прехвърлена върху купувачите.

По-голямо въздействие може да има върху услугите за видео стрийминг. Според посочените в публикацията оценки гледането на съдържание в 4K резолюция в Netflix изразходва около 7 GB данни на час. При милиони абонати и продължително гледане общият обем на трафика може да доведе до значителни разходи за платформите. Те от своя страна най-вероятно ще се прехвърлят към крайния потребител.

Таксата би обхванала и актуализации на игри, допълнително съдържание и повторни изтегляния. Така една компания може да бъде облагана за прехвърлянето на голям файл, дори когато той представлява безплатна актуализация или повторно сваляне на вече закупена игра. Според критиците това създава риск по-малките платформи и независимите разпространители да бъдат засегнати по-силно от големите технологични компании.

Важно е да се отбележи, че предложението все още не е окончателно прието. То премина само един от етапите на разглеждане на бюджета за 2027 г. и може да бъде променено или отхвърлено в следващите парламентарни процедури.

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