Изкуственият интелект вече променя начина, по който се откриват, поправят и разпространяват корекции за сигурността

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Google официално промени един от най-важните процеси около развитието на Chrome. С излизането на Chrome 153 на 8 септември браузърът преминава от четириседмичен към двуседмичен цикъл за основните версии. Промяната обхваща настолните платформи, Android и iOS и означава, че потребителите ще получават нови функции, подобрения в производителността и поправки два пъти по-често отпреди. Компанията подготвяше прехода от началото на годината, като подчертава, че по-честите версии ще бъдат с по-малък обхват, което би трябвало да улесни и откриването на евентуални проблеми след тяхното пускане.

Една от основните причини за ускоряването е сигурността, а изкуственият интелект вече играе все по-голяма роля в тази област. Google използва големи езикови модели и специализирани ИИ агенти за автоматизирано търсене на уязвимости в огромната кодова база на Chrome. През 2026 г. компанията създаде система, базирана на Gemini, която анализира различни компоненти на браузъра и вече е открила сериозни проблеми, включително уязвимост, позволяваща излизане от защитената среда на браузъра и достъп до локални файлове. Според Google само в Chrome 149 и Chrome 150 са били поправени общо 1072 проблема със сигурността - повече от откритите и отстранени уязвимости в предходните 23 основни версии взети заедно.

Това създава и нов проблем - поправките трябва да достигат до потребителите много по-бързо. След като корекцията бъде публикувана в отворения код на Chromium, потенциалните нападатели могат да я анализират и да разберат каква уязвимост отстранява. Така възниква т.нар. "patch gap" или N-day прозорец - периодът между публичното появяване на поправката и момента, в който тя реално достига до масовите потребители. Колкото по-дълъг е този период, толкова повече време имат атакуващите да създадат работещ експлойт. Именно затова Google не само въвежда основна версия на Chrome на всеки две седмици и запазва седмичните актуализации за сигурност, но вече експериментира и с издаването на две корекции за сигурност седмично.

По-бързият ритъм има значение и извън сигурността. Chrome постепенно се превръща в една от основните платформи, чрез които Google внедрява новите си ИИ функции, а двуседмичният цикъл позволява те да бъдат усъвършенствани и разпространявани значително по-бързо. За разработчиците на сайтове това означава също по-кратък период между появата на дадена уеб технология и нейното достигане до огромната потребителска база на Chrome. Google смята, че по-малките, но по-чести версии ще направят и отстраняването на регресии по-лесно, тъй като във всяко отделно издание ще има по-малко промени. Следващата основна версия, Chrome 154, е планирана за 22 септември.

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Това е поредното сериозно ускоряване на цикъла на Chrome. До 2021 г. новите основни версии се появяваха приблизително на всеки шест седмици, след което Google премина към четириседмичен график. Сега интервалът се свива наполовина за втори път. Промяната вече влияе и върху останалата част от браузърния пазар - Microsoft също преминава към двуседмичен цикъл за Edge и WebView2. За корпоративните клиенти на Chrome обаче остава Extended Stable каналът, при който основните версии ще продължат да се сменят през осем седмици.

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