"Гугъл" започва да класифицира прехващането на бутона за връщане (back button) в браузъра като нарушение на своята политика за спам. Скоро сайтовете, които използват този метод, ще започнат да бъдат понижавани в резултатите от търсенето на "Гугъл", съобщи 9to5Google.

Прехващането на бутона за навигация се осъществява, когато даден сайт не позволява на потребителите да се върнат на предишната страница, когато кликнат върху бутона за връщане в своя браузър.

Вместо това потребителите биват пренасочвани към страници, които не са посещавали, показват им се нежелани реклами или препоръки или по друг начин им се пречи да сърфират нормално в интернет.

"Гугъл" класифицира манипулирането на този бутон като нарушение на своята политика срещу "злонамерени практики", информира сайтът kaldata.com.

Според тази политика злонамерените практики създават несъответствие между очакванията на потребителите и действителните резултати, което води до отрицателно потребителско изживяване или застрашава тяхната сигурност и неприкосновеност на личния живот.

Компанията подчертава, че източник на проблема могат да бъдат не само собствените скриптове на ресурса, но и свързаните с него рекламни платформи и библиотеки.

"Гугъл"препоръчва на собствениците да проверяват внимателно техническата реализация на сайтовете и да деактивират всеки код, който пречи на навигацията в браузъра.

Страниците, при които се забележи прехващане на навигацията, ще подлежат на ръчни действия или автоматично понижаване на рейтинга. На собствениците на сайтове е даден срок от два месеца за извършване на корекции. Официалните правила ще влязат в сила на 15 декември 2026 г.

