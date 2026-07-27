Някои го определят като хактивист с анархистки убеждения, други - като киберпрестъпник, а според трети Финиъс Фишър е измислена самоличност, използвана от разузнавателна служба

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В продължение на повече от десетилетие един от най-известните хакери в света остава загадка. Финиъс Фишър успя да проникне в системите на компании за шпионски софтуер, да публикува огромни количества конфиденциални данни и никога да не бъде заловен.

Историята на Финиъс започва през 2014 г., когато неизвестният хакер обявява, че е пробил системите на Gamma Group - компанията зад шпионския софтуер FinFisher. Именно от това име идва и псевдонимът Финиъс Фишър (Phineas Fisher).

Хакерът публикува откраднати файлове, сред които документи за продуктите на компанията, ръководства и ценови листи. Макар атаката да не довежда до края на FinFisher, тя привлича сериозно внимание в киберсигурността.

Финиъс публикува анализ на атаката, който съчетава технически подробности с политически послания, след което изчезва.

Година по-късно хакерът извършва най-известната си атака. Този път жертвата е италианската компания Hacking Team, един от първите производители, които превръщат държавния шпионски софтуер в глобален бизнес.

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Финиъс успява да изтегли практически цялата вътрешна информация на компанията. Сред публикуваните данни има над 400 GB файлове, изходен код, десетки хиляди вътрешни имейли, договори и списъци с клиенти.

Изтичането на информация разкрива редица спорни практики, свързани с използването на софтуера на Hacking Team от правителства в държави като Еквадор, Мексико и Панама.

Години по-късно компанията изпада в сериозни затруднения, а главният ѝ изпълнителен директор Давиде Винченцети продава бизнеса за символичното 1 евро. За част от бившите служители атаката на Финиъс се превръща в началото на края за Hacking Team.

След това хакерът атакува профсъюза на каталунската полиция Mossos d'Esquadra и публикува подробно описание на действията си, както и 39-минутно видео с инструкции. Следващата му цел е управляващата партия на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Атаката е свързана с подкрепа за Рожава - автономен кюрдски регион в Северна и Източна Сирия, който е в конфликт с Турция.

Последната публично известна атака на Финиъс е срещу банката Cayman National Bank на остров Ман - самоуправляваща се територия между Англия и Ирландия.

Този случай показва различна страна от мотивацията на хакера. В интервю с активиста Фреди Мартинес Финиъс заявява:

"Търся незаконни начини да печеля пари, за да освободя времето си и да мога да правя нещо полезно с него. След като разбрах как да го правя, започнах да увеличавам мащаба и да печеля повече пари, отколкото ми трябват, а останалото раздавам."

Според информацията Финиъс е дарил поне 10 000 долара в биткойн на Рожава.

Хакът срещу Cayman National Bank се случва през 2016 г., но Финиъс запазва мълчание за него в продължение на три години. През 2019 г. той обявява инициатива, наречена "Hacktivist Bug Bounty Program", която цели да награждава хакери, разкриващи незаконни или неетични действия на компании.

Банката потвърждава, че е била обект на атака, но заявява, че е сред няколко финансови институции, които са били засегнати.

След това Финиъс изчезва от публичното пространство. Профилите му в Twitter и Reddit са изтрити. FinFisher никога не подава сигнал до полицията според бивш служител на компанията. Разследването на италианските власти за атаката срещу Hacking Team приключва без да открие самоличността на извършителя.

Въпреки това журналистът, който проследява историята на Финиъс, твърди, че хакерът е жив и продължава да поддържа контакт с него.

Истинската самоличност на Финиъс Фишър остава неизвестна. Някои го определят като хактивист с анархистки убеждения, други - като киберпрестъпник.

Съществуват и теории, че Финиъс може да е измислена самоличност, използвана от разузнавателна служба за прикриване на други операции. Подобни обвинения са отправяни и към Русия, която в миналото е била обвинявана, че създава фалшиви хактивистки групи. Финиъс отрича да работи за руските служби.

Произходът му също остава загадка. Хакерът използва испански език в някои свои публикации, подкрепя леви движения в Латинска Америка и твърди, че живее в испаноговоряща държава. В същото време казва, че нито английският, нито испанският са негов роден език.

"Всичко, което казвам и което съдържа следи към самоличността ми, е наполовина тролене. Имам навика да разпространявам дезинформация", казва Финиъс.

Съществува и възможност името Финиъс Фишър да е било използвано от повече от един човек между 2014 и 2019 г. Няма доказателства за това, а след години наблюдение на случая някои изследователи смятат, че зад псевдонима стои реален хакер с последователна идеология.

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